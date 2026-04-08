En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. Después de beber el agua hechizada, María es llevada de urgencias al hospital. Mientras ella está enferma, Lupe recuerda cuando entró al cuarto de la nana y está segura de que embrujó a María.
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
Publicidad
María empeora y Lupe recuerda que vio a la nana Calixta haciendo brujería
Después de beber el agua hechizada, María es llevada de urgencias al hospital. Mientras ella está enferma, Lupe recuerda cuando entró al cuarto de la nana y está segura de que embrujó a María.