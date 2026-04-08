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'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol

En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. Después de beber el agua hechizada, María es llevada de urgencias al hospital. Mientras ella está enferma, Lupe recuerda cuando entró al cuarto de la nana y está segura de que embrujó a María.

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María empeora y Lupe recuerda que vio a la nana Calixta haciendo brujería

Después de beber el agua hechizada, María es llevada de urgencias al hospital. Mientras ella está enferma, Lupe recuerda cuando entró al cuarto de la nana y está segura de que embrujó a María.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 8 de abr, 2026
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María la del Barrio