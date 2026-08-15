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Qué dijo abogada de Epa Colombia, por trasladado a la cárcel Picaleña de Ibagué - CaracolTV

Epa Colombia vuelve a estar en el ojo del huracán luego de que las autoridades penitenciarias tomaran una drástica decisión sobre el lugar donde cumple su condena.

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Qué dijo abogada de Epa Colombia, por trasladado a la cárcel Picaleña de Ibagué

Epa Colombia vuelve a estar en el ojo del huracán luego de que las autoridades penitenciarias tomaran una drástica decisión sobre el lugar donde cumple su condena.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 15 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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