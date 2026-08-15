Qué dijo abogada de Epa Colombia, por trasladado a la cárcel Picaleña de Ibagué

La noticia la replicó ‘La Red’, de Caracol Televisión, confirmando que la generadora de contenido ya no estará en la capital del país debido a graves señalamientos por el presunto incumplimiento de las normas de su reclusión.

Para entender el caso, hay que recordar los antecedentes judiciales que la llevaron a estar privada de la libertad. La ‘influencer’ cumple una condena de cinco años debido a los daños que causó a una estación del sistema de transporte Transmilenio durante las manifestaciones del estallido social, ocurridas en abril de 2021.



Hasta hace poco, y durante los últimos meses, la empresaria permanecía recluida en una guarnición militar ubicada en Bogotá.

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¿Por qué el Inpec ordenó trasladar a Epa Colombia a la cárcel Picaleña en Ibagué?



La tranquilidad en su lugar de reclusión llegó a su fin. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) anunció que la empresaria fue trasladada de manera inmediata a la cárcel Picaleña, en Ibagué.

Las autoridades la señalaron de presuntamente incumplir algunas normas del establecimiento donde se encontraba. Según el reporte oficial , a la ‘influencer’ se le acusa de tener acceso a celulares , computadores y otros elementos no permitidos dentro de su sitio de reclusión.

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¿Qué dijo la abogada de Epa Colombia tras el traslado?

Frente a la controversia y las dudas sobre la situación de la influenciadora en el departamento del Tolima, la defensa de la empresaria no se quedó en silencio. Su representante legal, la abogada Wendy Herrera, se pronunció públicamente sobre el estado de la procesada tras la decisión.

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"Daneidy les envía un mensaje a todos los colombianos: que los quiere mucho y seguirá construyendo país y oportunidad para muchos colombianos", compartió su abogada Wendy Herrera mediante sus canales digitales tras la movilización del Inpec.

Por su parte, la propia creadora de contenido reaccionó al sorpresivo operativo manifestando su inconformismo con la medida: "Me siento maltratada y humillada", expresó Daneidy Barrera Rojas en un mensaje difundido poco antes de efectuarse su reubicación en la capital tolimense.

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