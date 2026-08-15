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Exparticipante de ‘Yo Me Llamo’ se casó con empresario; otros famosos llegaron al altar - CaracolTV

Se trata de la talentosa cantante Laura Padilla, recordada por su participación como ‘Yo Me Llamo Shakira’ en el exitoso concurso de Caracol Televisión.

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Exparticipante de ‘Yo Me Llamo’ se casó con empresario; otros famosos llegaron al altar

Se trata de la talentosa cantante Laura Padilla, recordada por su participación como ‘Yo Me Llamo Shakira’ en el exitoso concurso de Caracol Televisión.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 15 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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