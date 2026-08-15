Exparticipante de ‘Yo Me Llamo’ se casó con empresario; otros famosos llegaron al altar

La exconcursante del programa que busca a los dobles perfectos de los artistas dio el gran paso y se unió en matrimonio con el empresario Daniel Martínez.

Así lo dio a conocer el programa ‘La Red’ de Caracol Televisión, donde además se reveló que la exparticipante de 'Yo me Llamo' no fue la única celebridad en dar el "sí, acepto", sumándose a una ola de bodas de famosos a nivel nacional e internacional.



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¿Cómo fue la boda de Laura Padilla, ‘Yo Me Llamo Shakira’?

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En la más reciente emisión de La Red, el presentador Juan Carlos Giraldo compartió los detalles de la romántica unión de la cantante e imitadora de la barranquillera en la capital colombiana.





"Pues, señores, se casó con el empresario Daniel Martínez en Bogotá, en una ceremonia privada a la que solo asistieron familiares y amigos cercanos", reveló Giraldo.

Además del ambiente íntimo, la artista acaparó las miradas por la elección de su vestuario para su gran día: "Lució un vestido de novia de diseño clásico, elegante y minimalista", destacó el presentador.

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¿Qué otros famosos se casaron recientemente?

Durante la misma emisión de 'La Red', los presentadores Mary Méndez, Marco Antonio Vergara y Frank Solano contaron que la farándula se vistió de fiesta con otros tres sonados matrimonios:



Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: la pareja se casó el martes 11 de agosto en una íntima ceremonia civil en Cascais, Portugal, acompañados por sus cinco hijos, y lo compartieron en redes con una foto luciendo sus anillos.

Jiggy Drama y Annie Zulleine: el cantante celebró su matrimonio católico en San Andrés junto a la presentadora y exreina , en una ceremonia reservada solo para familiares y amigos cercanos.

, en una ceremonia reservada solo para familiares y amigos cercanos. La hija de Carlos Ponce: Frank Solano destacó la emoción del actor y cantante Carlos Ponce al llevar al altar a su hija melliza, Savannah, quien se casó con su prometido Zac Carder.

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