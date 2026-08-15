Faryd Mondragón, exarquero de la Selección Colombia, estrena nueva faceta lejos del fútbol

Así lo dio a conocer en el programa ‘La Red’, de Caracol Televisión, donde se destacó cómo este referente del deporte nacional encontró una manera diferente de conectar con el público, cambiando los guantes por los micrófonos.

Fue el mismo Faryd Mondragón quien le contó a las cámaras de La Red los detalles de esta labor en los escenarios y cómo vive este proceso fuera de los terrenos de juego.



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¿A qué se dedica Faryd Mondragón tras su retiro del fútbol?

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Mondragón, quien por un momento ostentó el impresionante récord de ser el arquero más longevo en disputar un partido de un Mundial, encontró una nueva forma de inspirar a las personas. Ahora, en lugar de llenar estadios de fútbol, se dedica a llenar auditorios a través de una faceta que muy pocos conocen.





CITA

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Luego de defender con pasión los colores de clubes internacionales como Independiente de Argentina y Galatasaray de Turquía, así como los de la Selección Colombia, el exfutbolista sigue impactando vidas, pero desde un ámbito completamente distinto.

Aunque miles de fanáticos lo recuerdan por sus atajadas históricas en los mejores estadios del mundo, esta etapa profesional lo consolida como un líder motivacional que comparte su experiencia ante grandes audiencias.

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