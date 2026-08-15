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Faryd Mondragón, exarquero de la Selección Colombia, estrena nueva faceta lejos del fútbol - CaracolTV

Tras una brillante e inolvidable carrera en el fútbol profesional, el histórico exfutbolista colombiano ha dado un giro a su vida y sorprende con una nueva ocupación.

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Faryd Mondragón, exarquero de la Selección Colombia, estrena nueva faceta lejos del fútbol

Tras una brillante e inolvidable carrera en el fútbol profesional, el histórico exfutbolista colombiano ha dado un giro a su vida y sorprende con una nueva ocupación.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 15 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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