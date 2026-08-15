Vuelven a pillar a Joaquín Guiller y Vaneza Peláez juntos y ellos responden si son novios

Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente una relación sentimental, las cámaras del programa ‘La Red’, de Caracol Televisión, los tomaron por sorpresa para averiguar de primera mano cuál es la verdad detrás de este acercamiento.

Lee más: ¿Karina García y Kris R se casan? Su bebé nacerá con condición especial

¿Dónde vieron juntos a Joaquín Guiller y Vaneza Peláez?

Publicidad

El encargo de desentrañar el chisme fue el intrépido reportero Johncito Preguntón, quien los pilló muy "junticos" durante el Super Concierto de la Feria de las Flores en la ciudad de Medellín.





Aprovechando el encuentro cara a cara en plena fiesta paisa, el periodista de ‘La Red’ no dudó ni un segundo y fue directo al grano para plantearles la gran pregunta que todos los seguidores se están haciendo: ¿qué está pasando realmente entre ellos?

Te gustaría leer: ¿Egan Bernal tendría nueva novia? Esta es la mujer que lo acompañó en el Tour de Francia

Publicidad

¿Qué dijeron Vaneza Peláez y Joaquín Guiller sobre los rumores de su supuesta relación?

Aunque los coqueteos y la cercanía entre la modelo y el intérprete popular tienen a todos hablando en plataformas digitales, los famosos tuvieron que hacerles frente a las cámaras y responder ante la insistencia sobre su estado sentimental.

Sus respuestas, reacciones y las verdaderas razones de su encuentro en la capital antioqueña dejaron a más de uno con la boca abierta durante la emisión del programa.

Publicidad

Te puede interesar: Novio de Roberto Manrique da detalles de su historia: "Fuimos amigos 13 años"

Publicidad

No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo.

