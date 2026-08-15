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Vuelven a pillar a Joaquín Guiller y Vaneza Peláez juntos y ellos responden si son novios - CaracolTV

Los rumores de un posible romance entre el famoso cantante de música popular Joaquín Guiller y la reconocida presentadora y modelo Vaneza Peláez están más encendidos que nunca.

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Vuelven a pillar a Joaquín Guiller y Vaneza Peláez juntos y ellos responden si son novios

Los rumores de un posible romance entre el famoso cantante de música popular Joaquín Guiller y la reconocida presentadora y modelo Vaneza Peláez están más encendidos que nunca.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 15 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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