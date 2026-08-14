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Quién es el novio de Roberto Manrique, actor de 'Sin senos sí hay paraíso'

El actor ecuatoriano se dio una nueva oportunidad en el amor con Rafael de la Fuente, con quien disfruta libremente del amor. Aquí detalles de cómo inicio su amor.

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Novio de Roberto Manrique da detalles de su historia: "Fuimos amigos 13 años"

El actor ecuatoriano se dio una nueva oportunidad en el amor con Rafael de la Fuente, con quien disfruta libremente del amor. Aquí detalles de cómo inicio su amor.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 14 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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Foto: Roberto Marique
Crédito: Instagram @robertomanrique13