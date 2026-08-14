Novio de Roberto Manrique da detalles de su historia: "Fuimos amigos 13 años"

Tras culminar su relación de ocho años con Oliver Ranft en 2023, el actor Roberto Manrique había optado por mantener un perfil reservado en el plano sentimental, pues tomó la decisión de enfocarse en algunos proyectos personales y profesionales.

Sin embargo, a mediados de abril de 2026, el actor de origen ecuatoriano sorprendió a sus seguidores al publicar varias fotografías junto a un misterioso hombre. En las imágenes se notaba la complicidad y felicidad que estaban disfrutando. Cabe mencionar que la incógnita duró poco, pues posteriormente se conoció que se trataba del también actor Rafael de la Fuente.



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Roberto Manrique presentó a novio, el actor Rafael de la Fuente

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Para mayo del año mencionado, el actor de ‘Sin Senos sí hay paraíso’ compartió una serie de fotografías en compañía de varios de sus amigos y familiares; sin embargo, lo que llamó la atención por parte de miles de sus seguidores es que en una de ellas el ecuatoriano aparecía en una escena muy romántica junto a De La Fuente.





Poco tiempo después, ambos artistas confirmaron públicamente su romance, dejando atrás las especulaciones sobre la relación que había despertado la curiosidad de sus seguidores.

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Novio de Roberto Manrique habla de su historia de amor y relación con el actor

“Roberto es la cosa más bella, carismática, encantadora, físicamente hermoso y por supuesto que todo el tiempo supe que Roberto es precioso y lo apreciaba desde ese ángulo, pero nunca pensé como una relación con Roberto”, relató el actor Rafael de la Fuente, quien hace unos días estuvo como invitado al pódcast ‘Cara a cara con Rodner’, del presentador Rodner Figueroa.

Durante la conversación el también actor abrió su corazón y relató: “Nos conocimos en Miami cuando él estaba grabando su novela y yo estaba terminando Grachi y mantuvimos una amistad de 13 años. Y de repente las cosas cambiaron y nos encontramos en un momento de nuestra vida donde de repente tomó un giro y como ya nos conocíamos y ya éramos tan amigos la cosa avanzó como mucho más rápido porque ya había un respeto, ya había una apreciación, ya había una admiración”.

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Durante la conversación, el actor venezolano aseguró que su relación con Roberto Manrique no busca convertirse en un romance mediático. Por el contrario, ambos buscan visibilizarla con naturalidad y contribuir a que temas que aún son considerados tabú sean abordados con respeto.