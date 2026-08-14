Actriz de ‘María, la caprichosa’ cuenta que su mamá fue trabajadora del servicio doméstico

En medio de una entrevista con Caracoltv.com sobre la producción, la actriz contó que lo que vivió María Roa y su familia la representa y su interpretación no solo hace parte de su trabajo, sino que también es una manera de rendirle homenaje a su madre y a su trayectoria laboral.

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“No por mí, sino por mi mamá, lo digo en todas las entrevistas. Mi mamá también pertenece al gremio de las empleadas domésticas, entonces tengo de cerca la historia y sentí en algún momento que estaba haciéndole como honor a su trayectoria laboral y honor a su vida también”, declaró la artista en la conversación.

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La actriz explicó que desde niña escuchó de primera mano diferentes relatos relacionados con el trabajo doméstico y las situaciones que pueden presentarse en los hogares donde estas personas prestan sus servicios. “Mi mamá desde chiquita me cuenta todas esas historias que pasan en las casas familiares”, relató la actriz, y por lo mismo para ella no fue nuevo ver varias situaciones indignantes que vivió María.





La historia de ‘María, la caprichosa’, basada en el libro ‘Soñar lo imposible’ de Paula Moreno e inspirada en la vida de Pérxides María Roa Borja, tiene otras similitudes con la vida de la mamá de la actriz, reveló ella, como que también fue víctima de la violencia.

¿Cuál es la historia de 'María, la caprichosa'?

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La historia comienza en el Apartadó de los años 80. María crece en un hogar humilde y lleno de afecto, con el sueño de estudiar y convertirse en maestra. Sin embargo, la violencia que golpea a la región cambia el rumbo de su vida cuando, siendo todavía una niña, enfrenta el asesinato de su hermana. A los 14 años, además, queda embarazada y debe abandonar sus planes de estudio para trabajar como empleada doméstica y garantizar el sustento de su hijo.

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Su vida no se hace más sencilla con el paso de los años. María llega a Medellín en busca de oportunidades y allí se enfrenta a nuevas dificultades: un esposo maltratador y empleadores que desconocen sus derechos. Pero esas experiencias, lejos de quebrarla, terminan despertando en ella una conciencia sobre las injusticias que viven miles de mujeres dedicadas al trabajo doméstico.

Incluso,María deja de luchar únicamente por su propio bienestar y comienza a organizar a otras trabajadoras y así consigue impulsar la primera agremiación de trabajadoras domésticas del país y convierte su experiencia personal en una causa colectiva: reclamar salarios justos, seguridad social y condiciones laborales dignas.