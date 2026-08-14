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Mamá de actriz de ‘María, la caprichosa’ Paola González fue empleada doméstica

Actriz de 'María, la caprichosa', producción de Caracol Televisión, cuenta que su mamá fue trabajadora del servicio doméstico y vivió situaciones similares a las que se ven en la novela.

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HERO - DK - MARÍA LA CAPRICHOSA 2026

Actriz de ‘María, la caprichosa’ cuenta que su mamá fue trabajadora del servicio doméstico

Se trata de Paola González, que en la producción de Caracol Televisión interpreta a María Roa en su etapa de joven adulta. La actriz señaló que se siente plenamente identificada con la historia.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 14 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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Paola González, actriz de ‘María, la caprichosa’
Paola González, actriz de ‘María, la caprichosa’
Foto: Caracol TV