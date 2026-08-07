Actriz de ‘María, la caprichosa’ habló de escena que hizo en ataúd: “Impactante”

La artista confesó en una entrevista con Caracoltv.com que el reto no fue solo actoral, sino también emocional, pues tuvo que permanecer dentro de un ataúd y enfrentarse a una escena que incluso ha sido difícil de ver para su propia familia.

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La actriz explicó que más allá de interpretar el dolor de la historia, tuvo que controlar sus emociones y su respiración mientras permanecía dentro de un ataúd durante la grabación del velorio.

“El primer capítulo fue supercomplejo; no solamente hacer la escena de muerte, sino después, el velorio.Tuve que meterme a un ataúd, tuve que trabajar con mi respiración para no perder la calma porque es fuerte. Digamos que la connotación y el peso que tiene la escena para mí fue muy difícil. Para mi familia es difícil”, declaró la actriz.

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El impacto de esta secuencia no solo lo sintió la actriz durante las grabaciones. Según contó, su mamá ha evitado verla porque le resulta demasiado fuerte verla interpretar un momento tan doloroso.

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“Mi mamá, que ha tenido como la posibilidad de verla, no ha podido porque dice: ‘Es que no soy capaz de verte muerta; o sea, me parece demasiado impactante’. En términos de la vida real también es superfuerte pensar todo lo que tuvo que vivir María y, no solo ella, sino muchas familias en Colombia”, agregó Mayra Luna.

¿Quién es 'María, la caprichosa' en la vida real?

La producción está basada en el libro ‘Soñar lo imposible’, de Paula Moreno, inspirado en la historia de Pérxides María Roa Borja, una lideresa afrocolombiana que dedicó su vida a defender los derechos de las trabajadoras del servicio doméstico en Colombia.

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María Roa nació en Apartadó, Antioquia, y llegó desplazada por la violencia a Medellín, donde trabajó como empleada doméstica. A partir de las injusticias y la discriminación que vivió, decidió liderar un movimiento para dignificar esta labor y fue una de las fundadoras de la Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico (UTRASD), organización que impulsó importantes avances en materia de derechos laborales para este gremio.

