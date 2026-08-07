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Qué dijo actriz de ‘María, la caprichosa’ Mayra Luna de escena que hizo en ataúd

Qué dijo actriz de ‘María, la caprichosa’ Mayra Luna de escena que hizo en ataúd. La artista que interpreta a Edith en la producción de Caracol Televisión, recordó todo.

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HERO - DK - MARÍA LA CAPRICHOSA 2026

Actriz de ‘María, la caprichosa’ habló de escena que hizo en ataúd: “Impactante”

Mayra Luna, que interpreta a Edith en la producción de Caracol, abrió su corazón al recordar una de las secuencias más retadoras de hacer para ella: la muerte y el velorio de su personaje.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 7 de ago, 2026
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Actores de 'María, la caprichosa'
Actores de 'María, la caprichosa'
Foto: Caracol TV