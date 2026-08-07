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Quiénes son los jugadores de la Selección Colombia que son pareja: edades y equipos

Se trata de Maithe López y Miguel Marulanda, dos jóvenes futbolistas de la Selección Colombia que no ocultan su amor y suelen compartir románticos momentos en sus redes sociales.

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Futbolistas de Selección Colombia son novios y ambos son goleadores: edades y equipos

Se trata de Maithe López y Miguel Marulanda, dos jóvenes futbolistas de la Selección Colombia que no ocultan su amor y suelen compartir románticos momentos en sus redes sociales.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 7 de ago, 2026
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Quiénes son los jugadores de la Selección Colombia que son pareja.
Quiénes son los jugadores de la Selección Colombia que son pareja.
Foto: Instagram @maithel09