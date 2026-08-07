Futbolistas de Selección Colombia son novios y ambos son goleadores: edades y equipos

¡Goles dentro y fuera de la cancha! La vida personal de los jugadores de la Selección Colombia suele despertar gran interés entre los aficionados. Por eso, ha llamado la atención que dos futbolistas de las selecciones juveniles del país sean pareja y estén disfrutando de una sólida historia de amor, la cual no esconden y presumen constantemente en sus redes sociales con fotografías y mensajes llenos de cariño.

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¿Quiénes son los jugadores de la Selección Colombia que son pareja?

Los goleadores que han declarado estar completamente enamorados son Maithe López, integrante de la Selección Colombia Sub-20, quien nació el 24 de enero de 2007, y Miguel Marulanda, convocado a la Selección Colombia Sub-19, nacido el 29 de febrero de 2008.

De acuerdo con una publicación compartida el 15 de marzo, Marulanda le pidió que fuera su novia con un gran ramo de rosas, un cartel y una enorme luna como escenario. Desde entonces, ambos han compartido fotografías y videos en los que se muestran muy cariñosos, dejando ver la buena relación que mantienen. Además, han estado presentes en momentos importante de su prometedora carrera.

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En una entrevista del 29 de mayo, los dos hablaron públicamente de su romance tras el triunfo de Envigado FC en el Torneo BetPlay 2026-I. Incluso, frente a las cámaras intercambiaron algunos besos y Maithe expresó: "Es un hombre espectacular, me ha demostrado mucho amor y estoy tragada de este muchacho. Es un amor de persona, hizo tres goles y lo felicito... lo admiro demasiado".



Marulanda debutó el 19 de julio con la Selección Colombia Sub-19, logro que fue celebrado por Envigado FC, club en el que juega desde 2023. Desde sus primeros años allí se convirtió en una figura crucial al ser el máximo goleador del Torneo Nacional Sub-15. Cabe destacar que el equipo antioqueño, conocido como la Cantera de Héroes, también ha sido la casa de figuras como James Rodríguez y Juan Fernando Quintero.

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Por su parte, Maithe López se desempeña como delantera del Vancouver Rise FC, de la Northern Super League de Canadá, a préstamo desde Angel City FC, por lo que actualmente la pareja mantiene una relación a distancia.

La atacante también ha tenido un destacado recorrido con las selecciones juveniles de Colombia. En 2024 fue convocada para disputar el Sudamericano Femenino Sub-17, torneo en el que brilló al marcar dos goles y aportar dos asistencias, consolidándose como una de las jóvenes promesas del fútbol femenino colombiano.

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