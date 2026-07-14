Estos son los tatuajes de James Rodríguez inspirados en Harry Potter

James Rodríguez se crio en la ciudad de Ibagué, Tolima, y es fruto de la relación entre María del Pilar Rubio y Wilson James Rodríguez, exfutbolista profesional que jugó en Deportes Tolima, Cúcuta Deportivo y las selecciones de menores de Colombia.

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Durante su estadía en el Real Madrid, el jugador empezó a marcar su piel con sus cosas favoritas: su primer tatuaje en el antebrazo fue el nombre de Salomé, su hija. Posteriormente, se hizo los nombres de su mamá, su hermana y hasta el de su exesposa Daniela Ospina. Además, se tatuó la cara de su primogénita.

Pero, además, James Rodríguez dejó ver su gran fanatismo de Harry Potter, tatuándose dos elementos representativos de la saga: uno es la Snitch dorada, que es una pelota clave para el juego de Quidditch, que se mueve es gran velocidad.

El otro es el sombrero seleccionador, que en la película es el que elige a qué casa va a ir cada estudiante: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin. Es un elemento puntiagudo y alargado de cuero café, viejo y cosido muchas veces. Tiene pliegues que parecen la boca y los ojos.



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Otro de los tatuajes de James Rordríguez es la cara de Cristo en su pierna izquierda. Durante su relación con la jugadora de voleibol Daniela Ospina, se hicieron tatuajes juntos, como la representación del rey y la reina.

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Equipos de James Rodríguez

En el 2006 debutó en el Envigado Fútbol Club con tan solo 14 años, aunque el equipo descendió. Posteriormente, fue fichado por el club argentino Atlético Banfield a inicios del 2008. Dos años después, fue presentado como jugador del Club Oporto, compartiendo equipo con Falcao y Fredy Guarín.

En 2013, pasó por el A. S. Mónaco, siendo uno de los fichajes más caros de la Ligue 1 de Francia, un puesto atrás de Radamel Falcao. Solamente un año después, llegó al Real Madrid, allí fue considerado “leyenda” del club. Acabando su contrato, en 2017, entró al Bayern Múnich bajo el término de su cesión, pero con opción de compra.

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En 2020 fue oficial su traspaso al Everton Football Club, que era dirigido por Carlo Ancelotti, quien ya había sido técnico de James en otras ocasiones de la vida. Sin embargo, su estadía en Inglaterra fue corta debido a la decisión de Rafa Benítez, es por eso que a finales del 2021, James viaja a Qatar para firmar su contrato con Al Rayyan S. C.

Continuó en Olympiacos con una corta trayectoria de unos meses, en 2023 llegó a São Paulo. Posteriormente, es en agosto del 2024 que llega al Rayo Vallecano, equipo madrileño, con un contrato inicial hasta junio del 2025, pero a inicios de ese año, el jugador sale del equipo por mutuo acuerdo.

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El 13 de enero del 2025, llega a México al Club León, donde duraría un año y después tendría negociaciones, sin embargo, en Año Nuevo, el jugador no renueva su contrato y sale como agente libre. Finalmente, el 6 de enero del 2026, James firma con el Minnesota United de la Mls, pero en mayo renuncia al club. Actualmente se encuentra sin equipo.

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