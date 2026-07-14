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Tatuajes de James Rodríguez, de la Selección Colombia, que están inspirados en Harry Potter

Te mostramos cuáles son los tatuajes de James Rodríguez inspirados en Harry Potter, saga británica, además, su tatuaje en homenaje a su hija y los que tiene con su exesposa, Daniela Ospina.

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Estos son los tatuajes de James Rodríguez inspirados en Harry Potter

En la Copa del Mundo 2026, el capitán de Colombia dejó en evidencia su amor por los tatuajes y demostró que tan fanático es de la saga de Harry Potter, creada por J. K. Rowling, escritora británica.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 14 de jul, 2026
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James Rodríguez
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Foto Instagram: @jamesrodriguez10