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Accidente en el que Rolando Ochoa perdió un dedo de su pie

Detalles del accidente que vivió Rolando Ochoa en el que tuvieron que amputarle el segundo dedo del pie. Dónde fue, cómo sucedió y con cuál famoso iba en el viaje

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Rolando Ochoa recordó accidente en el que perdió un dedo; pensó que le amputarían pierna

El famoso acordeonero brindó una entrevista al pódcast ‘Historias con Ritmo’, en la que revivió el momento en el que sintió que él y uno de los hijos de Diomedes Díaz perderían la vida.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 13 de jul, 2026
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Rolando Ochoa, acordeonero
Rolando Ochoa, acordeonero
Foto Instagram: @rolando_8a