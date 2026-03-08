Publicidad

Hijo de Diomedes Díaz que estuvo en UCI reveló consejo que su papá le dio en un sueño

Se trata de Diomedes Dionisio, artista vallenato que a principios de 2026 vivió una delicada situación de salud, por la que permaneció varios días en una unidad de cuidados intensivos.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 8 de mar, 2026
