Hijo de Diomedes Díaz que estuvo en UCI reveló consejo que su papá le dio en un sueño

El cantante, que hace parte de los más de 20 hijos que tuvo Diomedes Díaz con distintas mujeres, compartió a través de sus historias de Instagram el mensaje que le envió su papá, luego de superar sus problemas de salud.

“Quiero contarles un sueño que con mi padre tuve. Él me cuidaba desde el cielo y en el mismo sueño me aconsejó: ‘Todo aquel que entra sale’. No desesperes la vida, a ella hay es que vivirla”, escribió Diomedes Dionisio en su publicación, junto a una selfi en la que se le ve mucho mejor de salud.

Y es que, a principios de febrero de 2026, Diomedes Dionisio tuvo que cancelar varias presentaciones musicales que ya tenía programadas, pues fue internado de urgencia en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Pediátrica Simón Bolívar de Valledupar, luego de una descompensación.





Posteriormente, se dio a conocer que el hijo de Diomedes Díaz tenía varios problemas de salud, como cálculos en los riñones y en la vesícula, líquidos en los pulmones y algunas molestias en el hígado.

Después de casi 20 días, Diomedes Dionisio reapareció en un video publicado en sus redes sociales, agradeciendo por los mensajes de apoyo que recibió durante los días que estuvo enfermo, e informando que estaba mejor y cerca de regresar a su casa.

“Qué tal mi gente, los saluda Diomedes Dionisio y quiero informarles que estoy vivito y coleando, con ganas de cantar y de seguir adelante para ustedes. Ya muy pronto, en casa, y bueno, así como ven quiero mandarles un saludo muy especial a todos los empresarios, amigos de la música, gracias por la oportunidad, y que ya estamos casi preparados: 99,9% Pronto nos vemos”, dijo.

Posteriormente, en un comunicado compartido en su cuenta de Instagram se informó que el sábado primero de marzo fue dado de alta y pudo regresar a Valledupar. Eso sí, el artista continúa con el tratamiento médico que es fundamental para su plena recuperación y espera retomar sus presentaciones musicales a mediados de marzo.



¿Quién es la mamá de Diomedes Dionisio Díaz?

Diomedes Dionisio nació producto de la relación entre el legendario ‘Cacique de La Junta” y Denis Aroca, quien es su madre. La mujer se ha mantenido lejos de la esfera pública, aunque en el 2021 se hizo viral por un encuentro con Patricia Acosta, primera esposa de Diomedes Díaz y mamá de Rafael Santos, Luis Ángel, Diomedes de Jesús y Martín Elías.

Aroca también aparece frecuentemente en las redes sociales de su hijo, pues él se enorgullece de posar junto a la mujer que le dio la vida. Recientemente, le agradeció porque fue ella la que lo acompañó, mientras estuvo internado en la clínica.