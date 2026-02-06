Publicidad

Hijo de Diomedes Díaz Diomedes Dionisio está en cuidados intensivos; qué le pasó

Detalles sobre quién es el hijo de Diomedes Díaz que está en unidad de cuidados intensivos de un hospital de Valledupar, por quebrantos de salud, y qué se sabe.

Hijo de Diomedes Díaz está en unidad de cuidados intensivos tras descompensación

El también cantante fue internado de urgencia en la Clínica Pediátrica Simón Bolívar de Valledupar, y no pudo cumplir con varias presentaciones que tenía programadas.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 6 de feb, 2026
