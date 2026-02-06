Hijo de Diomedes Díaz está en unidad de cuidados intensivos tras descompensación

Diomedes Dionisio, uno de los más de 20 hijos de Diomedes Díaz, tuvo una descompensación en la noche del jueves 5 de febrero y fue internado en la unidad de cuidados intensivos de a clínica, informó El Heraldo.

El hijo del cacique de la junta venía presentando problemas de salud desde hace varios días, pero fue la descompensación lo que lo llevó a consultar un especialista. Aún no se tiene información clara acerca de su evolución médica, pero, presuntamente, su estado de salud se debe a una posible cirrosis hepática.

¿Cuántos hijos tuvo Diomedes Díaz?

Durante décadas se creyó que el artista había reconocido 21 hijos, engendrados con más de diez parejas sentimentales, cifra que se difundió ampliamente. Entre ellos se cuentan nombres populares como Rosa Elvira Díaz, la primera hija del cantante; Martín Elías, Luis Ángel Díaz, Rafael Santos y Élder Dayán Díaz, quienes también siguieron los pasos del vallenato.





Sin embargo, en los últimos años la cifra ha sido objeto de debate, pues se ha sugerido que la descendencia reconocida podría haber aumentado hasta 26 hijos, tras someterse varias personas a pruebas de ADN para confirmar lazos sanguíneos con el 'Cacique'.

Aunque algunos registros oficiales y relatos familiares difieren sobre el número exacto —incluso hay quienes sugieren menos o más de las cifras mencionadas debido a diversos reclamos y reconocimientos tardíos—, lo cierto es que la descendencia de Diomedes Díaz se ha convertido en parte esencial de su historia cultural y mediática.

¿Cuáles son los hijos de Diomedes que han muerto?

La historia de Diomedes Díaz Maestre, el legendario cantautor vallenato conocido como “El Cacique de La Junta”, no solo está marcada por su enorme legado musical, sino también por profundas tragedias personales que han marcado a su extensa familia, como la muerte de tres hijos: Martín Elías, Moisés y Miguel Ángel.

Martín Elías Díaz Acosta fue una figura prominente dentro del género y considerado una de las grandes promesas de la nueva generación musical. Hijo de Diomedes Díaz y Patricia Acosta, Martín Elías construyó una carrera musical propia, con éxitos que lo llevaron a llenar escenarios y ganar el reconocimiento del público. Sin embargo, el 14 de abril de 2017 falleció trágicamente a los 26 años, tras sufrir un accidente de tránsito en la vía entre San Onofre (Sucre) y Cartagena, mientras regresaba de una presentación artística.

Moisés Díaz, por su parte, nació como fruto de la relación de Diomedes con Betsy Liliana González. Con apenas 20 años, Moisés mostró talento y carisma, lo que lo situaba como una de las nuevas voces del vallenato. Lamentablemente, el 30 de abril de 2020 murió en un accidente automovilístico en Barranquilla, en un hecho que volvió a sumir en el dolor a la familia y al público seguidor del género.

La más reciente pérdida dentro de la familia Díaz fue la de Miguel Ángel Díaz Rincón, otro de los hijos del cantante. Miguel Ángel enfrentó graves problemas de salud durante años, relacionados con una insuficiencia renal crónica y complicaciones asociadas —incluso requiriendo diálisis y un trasplante de riñón—. Tras una larga lucha médica que incluyó múltiples complicaciones, falleció el 18 de enero de 2025 en Bogotá, dejando un profundo pesar entre sus seres queridos y seguidores de la familia.