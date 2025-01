Supuesta maldición por la que afirman que los hijos de Diomedes Díaz mueren a temprana edad

En redes sociales ha surgido una teoría que, al parecer, explicaría por qué tres de los 21 hijos reconocidos del cantante de vallenato Diomedes Díaz han muerto a temprana edad. La supuesta maldición comenzó a circular tras el fallecimiento de Miguel Ángel Díaz el pasado 18 de enero , debido a una falla renal crónica, luego de haber luchado varios meses por su vida en la Clínica Méderi de Bogotá.

Diomedes Díaz y la supuesta maldición sobre sus hijos

Según una versión publicada por El Tiempo, todo podría haberse originado por un juramento que hizo el intérprete de temas como 'Sin medir distancias', 'Mi primera cana', 'Tú eres la reina', 'El cóndor herido' y 'La plata' a la Virgen del Carmen, patrona de los conductores y una de las figuras religiosas más veneradas por los colombianos.

El pacto habría consistido en la creación de una iglesia en Valledupar en honor a la Virgen, como muestra de agradecimiento por haberlo salvado de una grave condición de salud que lo dejó en silla de ruedas y lo hizo sufrir una parálisis facial. Además, el medio menciona que en la canción 'Volver a vivir' se hace referencia a este compromiso.

“Y a mi gran Virgen del Carmen, que no se aparte de mí, que si me para de aquí, le hago una iglesia en el Valle”, dice la letra del tema musical.

Si esto fuera cierto, y 'El Cacique de la Junta' no hubiera cumplido con su parte del acuerdo, se explicaría religiosamente por qué tres de sus hijos han fallecido siendo jóvenes y en circunstancias inusuales.

Es importante recordar que Martín Elías murió el 14 de abril de 2017 a los 26 años en un accidente en Sincelejo, Moisés Díaz falleció a los 20 años en Barranquilla en otro siniestro vial el 30 de abril de 2020, y Miguel Ángel partió de este mundo en Bogotá a los 39 años, tras haber estado varias semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos debido a la afectación renal que deterioró su calidad de vida.

