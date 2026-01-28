Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Hilos de Vida
En vivo Desafío del Siglo
Marc Anthony espera otro hijo
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Cuántos hijos tiene Marc Anthony y quiénes son las mamás: espera el octavo

Detalles sobre quiénes son los hijos de Marc Anthony, famoso cantante que anunció que será padre por octava vez. Te contamos cuáles son las madres de sus hijos.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Quiénes son los hijos de Marc Anthony y las mamás de ellos: espera el octavo con exreina

El icónico artista anunció junto a su esposa, la ex Miss Universo Paraguay Nadia Ferreira, que ella está embarazada y que próximamente se convertirá en papá, por octava vez en su vida.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 28 de ene, 2026
Comparta en:
Quiénes son los hijos de Marc Anthony y las mamás: espera el octavo con exreina