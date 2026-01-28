Quiénes son los hijos de Marc Anthony y las mamás de ellos: espera el octavo con exreina

La exreina y el cantante de salsa dieron la noticia de la dulce espera a través de una publicación de Instagram, en la que se ve la barriga del ya avanzado embarazo de ella, mientras el puertorriqueño, la modelo y el hijo que tienen en común ponen una mano sobre ella.

“Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande ✨ Marquito is going to be a big brother. ❤️”, escribió Ferreira en su ‘post’.

Con la noticia, Marc Anthony se convierte en padre de ocho herederos, frutos de diferentes relaciones sentimentales que él ha tenido a lo largo de su vida adulta.



Hijos de Marc Anthony y quiénes son las mamás

La primogénita de la familia es Arianna Muñiz, nacida el 29 de junio de 1994, fruto de la relación del cantante con Debbie Rosado, una exagente de policía con quien mantuvo un noviazgo en la década de los noventa. Junto a ella, Anthony adoptó también al hijo que Rosado tenía de una relación anterior, conocido como Chase Muñiz, incorporándolo oficialmente a su apellido y familia.



Posteriormente, el salsero se casó con la modelo y exreina de belleza Dayanara Torres. Con ella tuvo a Cristian Muñiz (nacido en 2001) y a Ryan Adrián Muñiz (nacido en 2003), quienes crecieron en parte bajo la exposición mediática que rodeaba a sus padres durante su matrimonio.

Quizás una de las etapas más mediáticas de Marc Anthony fue cuando sostuvo su relación y matrimonio con Jennifer López, entre 2004 y 2012. De esa unión nacieron los gemelos Emme Maribel Muñiz y Maximilian “Max” David Muñiz, el 22 de febrero de 2008, quienes han acompañado a sus padres en varias apariciones públicas y eventos familiares a lo largo de los años.

Finalmente, en junio de 2023, Marc Anthony y su entonces esposa, Nadia Ferreira, dieron la bienvenida a su primer hijo en común, Marco Antonio Muñiz —conocido cariñosamente como Marquito—, quien se convirtió en el séptimo integrante de su descendencia.



¿Cuál es la diferencia de edad entre Marc Anthony y su esposa?

Anthony, uno de los artistas latinoamericanos más reconocidos a nivel mundial, nació el 16 de septiembre de 1968 y, por lo que en 2026 celebrará sus 58 años. Por su parte, Nadia Ferreira —coronada Miss Universo Paraguay 2021— nació el 10 de mayo de 1999, por lo festejará sus 27 primaveras en este año. Eso quiere decir que la diferencia de edad de los esposos es de 31 años.

Esa diferencia ha sido uno de los temas más comentados en redes sociales desde que la pareja oficializó su relación y posteriormente su matrimonio en enero de 2023 en Miami. A pesar de las críticas y los comentarios, la pareja ha mostrado públicamente una postura unida, compartiendo momentos personales y profesionales con sus seguidores.