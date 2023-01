Jennifer Lopez rompe el silencio y habla sobre su relación con Marc Anthony

Luego de su sonada separación en 2011, Jennifer Lopez y Marc Anthony decidieron continuar con su amistad para brindarles a sus hijos la estabilidad familiar necesaria e incluso han compartido eventos juntos sin ningún problema.

Estos encuentros públicos dejaron entrever una posible reconciliación y, luego de la separación de Marc Anthony con Shannon de Lima, todo parecía estar en las condiciones perfectas para poder retomar su romance.

Sin embargo, la artista de 47 años tiene claro que no volverá con Mar Anthony o por lo menos así lodijo en el programa The View luego de tocar el tema del comentado beso entre ella y su ex en la ceremonia de los Grammy Latino.

“Marc y yo estamos muy bien como estamos ahora. Hay una razón por la que no estamos juntos, pero somos grandes amigos. Somos padres e incluso estamos trabajando en un disco en español juntos”, aseguró JLo.

“Nos conocimos trabajando y es en ese campo en el que tenemos magia, cuando estamos en el escenario juntos. Pero ahí se queda, eso es todo”, finalizó.

La cantante también habló sobre sus hijos Max y Emme, de 9 años, asegurando que son su mayor bendición y trabajará siempre para darles lo mejor.