Marc Anthony estalló en pleno evento donde le rindieron homenaje a su esposa: esto pasó

Durante una ceremonia en la Universidad de Florida, organizada por el Adam Smith Center for Economic Freedom para destacar la labor filantrópica y social de Nadia Ferreira, reconocida modelo paraguaya, su esposo Marc Anthony acaparó la atención por un motivo inesperado que desató todo tipo de reacciones.

Mira también: Nadia Ferreira se mostró incómoda ante pregunta sobre Jennifer Lopez, ¿hay una mala relación?

En medio de los aplausos, el intérprete de Vivir mi vida e Y hubo alguien subió al escenario y tomó la palabra para manifestar su molestia por la forma en que presentaron a su esposa.

“La siguen llamando Nadia Tamara Ferreira”, dijo, visiblemente incómodo. “¿Ferreira Muñiz, coj***?”, exclamó, exigiendo que se refieran a ella por su nombre de casada: Nadia Ferreira Muñiz.

Marc Anthony se enfadó por el apellido de Nadia Ferreira |



Marc Anthony exigió durante una gala del Adam Smith Center for Economic Freedom, que corrigieran el apellido de su esposa, Nadia Ferreira. #LaVibra #Entretenimiento #MarcAnthony #Apellido #NadiaFerreira #Gala pic.twitter.com/7U5acAkuVy — La Vibra (@LaVibraUS) May 18, 2025

La modelo de 26 años reaccionó con una carcajada, al igual que muchos de los asistentes, y algunos incluso lo aplaudieron. Aunque su mensaje fue claro, lo que generó controversia en redes sociales fue el tono en el que lo expresó, puesto que hubo algunas personas que asumieron esto como que estuvieran diciendo que ella es de "su propiedad".

Publicidad

Boda e hijo de Marc Anthony y Nadia Ferreira

La pareja contrajo matrimonio el 28 de enero de 2023 en una ceremonia que acaparó la atención mediática a nivel internacional. Marc Anthony y Nadia Ferreira se convirtieron en padres el 18 de junio de 2023, coincidiendo con la celebración del Día del Padre. La noticia fue compartida por ambos a través de sus redes sociales, acompañada de un emotivo mensaje.

Publicidad

Marc Anthony estalló en el Carnaval de Barranquilla

El pasado 1 de marzo, durante su presentación en el Carnaval de Barranquilla, el cantante de 56 años se mostró furioso luego de que alguien le arrojara una botella de agua cerca del rostro.

Mira también: El gesto de Marc Anthony por el que consideraron que no quiere a Ángela Aguilar

“El que me tiró la botella que tenga los cojones de decirme quién fue. No, no, no. Siempre he respetado. Amo a Colombia, pero si me tiran algo, para el carajo. Está claro”, expresó. El incidente ocurrió en el Estadio Romelio Martínez.