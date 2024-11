El gesto de Marc Anthony por el que consideraron que no quiere a Ángela Aguilar

Los Latin Grammy , en su edición número 25, reunieron a los artistas más importantes de la industria musical y todas las figuras que rodean este mundo del entretenimiento, por lo que distintas celebridades se llevaron la atención de los asistentes, entre ellos Ángela Aguilar , Nodal y Marc Anthony , a quienes se les vio juntos en una parte de la alfombra roja.

Cabe destacar que la hija de Pepe Aguilar fue nuevamente criticada, dado que los cibernautas aún no dejan pasar por alto las declaraciones que dio y en las que se vio envuelta Cazzu. Asimismo, dijeron que el cantante no se veía muy feliz al lado de ella ni posando en las fotos con su esposa.

Encuentro de Ángela Aguilar y Nodal con Marc Anthony

Varios videos se han vuelto virales en las redes sociales tras la alfombra roja de los Latin Grammy 2024 en Miami, en los cuales se vieron diversos momentos vividos entre los artistas que no fueron captados en la transmisión oficial del evento.

En esta oportunidad se hicieron publicaciones en las que se vio cómo fue el encuentro entre Ángela Aguilar y Christian Nodal con Marc Anthony y Nadia Ferreira, el cual quedó registrado en fotografías y videos.

Una de estas publicaciones mostró un contraste que llamó la atención de los cibernautas, pues se pudo ver al artista mexicano muy serio posando con la miembro de la dinastía Aguilar, sin embargo, con la llegada del estadounidense no dudó en sonreír y emocionarse ante la compañía, lo cual generó rumores de un presunto mal momento en el matrimonio de los aztecas.

No obstante, se hizo viral otro ángulo de este instante, en el que los usuarios consideraron que Marc Anthony y Nadia Ferreira solo hicieron esto para obtener los ojos encima al estar con una de las parejas más polémicas en la actualidad y que apenas se alejaron de los flashes mostraron indiferencia hacia ellos.

En el video se puede ver justo cuando les toman una imagen a los cuatro, en la que todos están sonrientes, pero justo cuando esto se terminó el salsero les da la espalda a los artistas mexicanos y se va hacia Carlos Vives, galardonado en los Latin Grammy como 'Persona del año', haciendo que Ángela Aguilar quede evidentemente incómoda ante el hecho y se acomoda el cabello.

"Solo se estaban divirtiendo", "Me alegro, me da un fresquito", "Uy no, qué oso", "Mañana los demanda don Pepe", "Severa cortada de Marc Anthony", "Estuvieron solos, todos le hicieron el feo", fueron algunos de los comentarios ante esta publicación.