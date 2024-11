A Alina Lozano y Jim Velásquez les llovieron burlas por imitar a Ángela Aguilar y Christian Nodal

Alina Lozano y Jim Velásquez no desaprovechan ninguna oportunidad para llamar la atención en redes sociales y recientemente generaron todo tipo de comentarios por subir un video en el que hacían referencia a la pareja del momento: Ángela Aguilar y Christian Nodal.

La pareja fue blanco de burlas por un clip que la actriz publicó en su perfil oficial de Instagram, ante sus más de 645 mil seguidores, donde se le puede ver con su esposo y ambos están disfrazados de los intérpretes de 'Dime Cómo Quieres'.

Mira también: Alina Lozano y Jim Velásquez le responden a Epa Colombia por decir que ellos no son pareja

Alina Lozano imitó a Ángela Aguilar y le llovieron críticas

Se puede leer la frase "Esta es la razón por la que Ángela Aguilar vuelve loco a Christian Nodal". Lozano le da un beso a su pareja y luego se acerca a la cámara para mostrar su ropa interior de color rojo; posteriormente se van juntos y ella hace el mismo gesto una vez más.

Esto fue tomado como algo "vulgar" o subido de tono, más allá de gracioso, y en la sección de comentarios los internautas no dudaron en dejar varios mensajes dando su opinión. "Le faltaron las espumas 😂", "Qué tendrá en la cabeza para uno meterse con esa cosa", "No me parece que se hagan estos mensajes irrespetando a las personas", son solo algunas frases que se pueden leer en el contenido del 5 de noviembre.

Publicidad

Por qué Alina Lozano se peleó con Jim Velásquez en público

En un video que se volvió viral en plataformas digitales en octubre, se le logra ver a la pareja disfrutando de una fiesta a la que fue invitada y, aunque se les ve muy felices comiendo y bailando al ritmo de la música, el momento se vio opacado por la llegada de una cantante al evento, quien se encargó de interpretar el exitoso tema musical 'Si antes te hubiera conocido', de la paisa Karol G.

Te puede interesar: Alina Lozano fue captada manoteando con Jim Velásquez tras sufrir un ataque de celos

En la grabación se logra ver el momento exacto en el que la artista en cuestión se acerca a la mesa de los esposos y le canta directamente al creador de contenido digital, lo que genera malestar en su esposa. Cuando el joven accede a pararse a bailar con la intérprete, Lozano enfurece y hace todo lo posible por separarlos.