Alina Lozano y Jim Velásquez le responden a Epa Colombia por decir que ellos no son pareja

Epa Colombia y Yina Calderón dieron verdaderamente de qué hablar en Los Enredados, el nuevo programa de Caracol Televisión y La Red, pues no solo hablaron de sus vidas personales, sino que también se pronunciaron sobre las polémicas de algunos de los famosos del entretenimiento nacional. Uno de los temas más llamativos para los usuarios fue, de hecho, la supuesta relación de Alina Lozano y Jim Velásquez.

De acuerdo con la versión entregada por la empresaria de keratinas, ella fue invitada a la boda y, aunque estaba muy emocionada, en el evento le explicaron que todo se trataba de una farsa y admitieron que era un montaje para crear contenido en redes sociales.

Mira también: Robaron a Jim Velásquez y Alina Lozano lanzó advertencia sobre posible estafa

Adicionalmente, Daneidy Barrera se mostró indignada con el hecho de que una clínica se prestara presuntamente para apoyar la idea de que la pareja estaba haciendo todo lo posible para quedar en embarazo.

Alina Lozano y Jim Velásquez le responden a Epa Colombia

Un día después de que las declaraciones de la influenciadora se viralizaran, tanto Lozano como Velásquez se grabaron en un video reaccionando al programa. Con narices de payasos, ambos aseguran que no terminan de entender por qué la invitaron a su boda si no es una persona cercana a su círculo.

No te pierdas: Alina Lozano respondió si intentará embarazarse de nuevo tras ser acusada de jugar con sus fans

Publicidad

"¿Por qué la invitamos al matrimonio? Ay, amor, porque es una persona muy emblemática, respetada y admirada de este país. Claro, tiene una hoja de vida impecable, intachable, a ella no le gusta el vandalismo, no rompe nada, le gusta el fútbol, le metieron ya unos autogoles (...) ¿Por qué dirá eso, amor?, ¿Será que no le dieron ponqué?", es una parte del mensaje que emiten con sarcasmo.

Te puede interesar: Alina Lozano se realizó una muestra de sangre para comprobar su embarazo: este fue el resultado

Mira el video completo: