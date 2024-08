Robaron a Jim Velásquez y Alina Lozano lanzó advertencia sobre posible estafa

La reconocida actriz Alina Lozano preocupó a sus seguidores en redes sociales luego de aparecer en su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de 600 mil seguidores, para confirmar que Jim Velásquez había sido víctima de robo y para solicitarles a las personas más cercanas a su círculo que hicieran caso omiso a cualquier tipo de mensaje proveniente de dicho número celular.

"Amigos, por aquí contándoles que le robaron el celular a Jim Velásquez, así que por favor a todos los contactos que tenemos en común no abran nada que les envíen. Él no está pidiéndole plata a ninguna persona, es una estafa", fue una parte del mensaje que emitió.

Jim Velásquez se pronunció sobre la pérdida de su dispositivo móvil

Después de que su pareja saliera a desvelar lo que ocurrió, Jim se mostró notablemente afectado en la misma red social. Inicialmente, dijo que los hechos ocurrieron en la tarde del 30 de agosto y pidió la colaboración para evitar que el problema incrementara y que más personas terminaran afectadas por los malhechores.

"Están estafando por WhatsApp. No respondan, no soy yo", escribió en medio de las instastories.

Poco después, se grabó junto a la caja de preguntas y le solicitó a su comunidad que lo pusiera en contacto con una persona especializada en recuperar cuentas en redes sociales y mencionó que, aunque ha hecho todo lo que ha estado a su alcance para volver a tener el control de las plataformas, no lo ha logrado.

Cabe aclarar que Jim Velásquez al ser un creador de contenido depende directamente de estas herramientas para publicar material, hacer colaboraciones y cumplir con los trabajos que acepta realizar con diferentes marcas.

Por el momento, no se conoce más información al respecto, por lo que sus admiradores están a la espera de saber cómo se desarrolló el desagradable hecho.