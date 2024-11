Latin Grammy 2024: Afirman que Evaluna se puso "una cortina" y critican a Ángela Aguilar

Los Latin Gammy 2024 dieron mucho de qué hablar en las plataformas digitales desde que dio inicio la alfombra roja. Diferentes personalidades fueron llegando de manera individual y en pareja, tal fue el caso de Ángela Aguilar, Christian Nodal, Evaluna Montaner y Camilo Echeverry.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Tras la polémica protagonizada por Cazzu, expareja de Nodal, y Ángela Aguilar, lo internautas afirmaron que el joven no se veía muy feliz posando frente a las cámaras junto a su actual esposa. Otros, por su parte, señalaron que lucían bastante elegantes en una actividad de este nivel.

Evaluna Montaner no se quedó atrás, ya que lució un vestido que desató todo tipo de comentarios. Sus fanáticos dijeron que, a pesar de que conforma una de las parejas más envidiadas de la farándula, no causa el mismo sentimiento con su estilo.

"Evaluna y Camilo no me defraudaron, yo sabía que iban a ser los peores vestidos y así fue", "Evaluna envuelta en una telaraña 😂", "¿Era alfombra o disfraz? Evaluna parece un regalo desenvuelto, hay una que parece un gallo, y como estará Ángela que ya se acabó como los canastos", son algunos de los mensajes que se destacan .

