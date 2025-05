Natalia, del Desafío, está de luto por devastadora pérdida: "Hasta siempre, mi niño"

Natalia Rincón, una de las participantes que más llamó la atención en el Desafío 2024, compartió una dolorosa noticia en sus redes sociales: su perrito Bailey, a quien consideraba como un hijo, falleció. La modelo bogotana publicó un sentido mensaje en Instagram para despedirse de su fiel compañero.

Natalia del Desafío está de luto

En su publicación del 16 de mayo, Natalia compartió un video junto a Bailey acompañado de un texto que dejó ver su inmenso dolor. “Es difícil de creer y de asimilar, no sé cómo expresar lo que siento… Mi hijo, mi niño, mi bebé, te me fuiste 💔”, escribió. Además, recordó con nostalgia lo importante que fue en su vida: “Me enseñaste lo que es el verdadero amor y la lealtad, sé que los planes de Dios son perfectos, pero me cuesta mucho entender este”.

La modelo también agradeció al perrito por haber transformado su vida. Explicó que aunque muchos pensaban que fue Natalia quien rescató a Bailey, fue al revés: él fue quien la salvó a ella. “Quería que conocieras a mis hijos, extrañaré absolutamente todo de ti… Dejas un vacío enorme en casa y en mi vida, pero te prometo que estaré bien”.

Bailey no solo fue importante para Natalia en su vida cotidiana, sino también durante su paso por el reality. El perrito incluso la acompañó en la Ciudad de las Cajas, donde compartió junto a su equipo en un capítulo especia, pues era una parte fundamental de su vida. Su presencia fue tan especial que la producción permitió su visita al set.

La publicación generó una oleada de mensajes de apoyo por parte de seguidores y excompañeros del reality. Varios desafiantes como Dalyn, Luisa, Anamar, Be, Mapi y más le enviaron emotivos mensajes como: "Fuiste su humana y su más grande sentido en la vida eras tú, tú le correspondiste con todo lo que pudiste! Gracias por ser tan linda con el", "Fuiste la mejor mamá🤍 te amamos amiga!", "Le diste la mejor vida a Bailey el tiempo que estuvo acá 🤍" "Ahora tienes un ángel que te cuida en el cielo❤️‍🩹".

Natalia, del Desafío, pensó en quitarse la vida: Bailey la salvó

En exclusiva para el podcast El Sentenciado, la modelo comentó: "Cuando yo era niña tuve muchos pensamientos por mi cabeza de quitarme la vida. Mis papás tienen un golden, para mí Tommy, el de mis papás, fue el que me salvó la vida. O sea, yo nunca tuve psicólogo, nada (...) Cuando salí de la casa de mis papás, él me hizo mucha falta, entonces salí con esa idea de 'quiero tener un golden'", inició explicando.

Después, encontró a una persona en Facebook que le habló del animal; sin embargo, afirmó que lo habían dejado en una veterinaria para aplicarla la eutanasia: "estaba muy mal, enfermo, desnutrido. Mi papá me decía: 'Si dios lo puso en tu vida, tu labor es salvarlo".

Pese a la complejidad de su situación y el hecho de que tenía otras responsabilidades, Natalia asumió el reto con tan excelente suerte que todo resultó ir bastante bien para ambos y se volvieron inseparables.