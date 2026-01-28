Carmen Villalobos terminó con su novio, luego de dos años, confirmó medio

Los rumores sobre que Carmen Villalobos y su pareja terminaron comenzaron a finales del año pasado (2025), pues la también presentadora no compartió fotos con su entonces novio, en las celebraciones navideñas.

Las suposiciones del fin del noviazgo, que salió a la luz a principios del 2023 con románticas fotos, se avivaron cuando la barranquillera hizo un video, junto a su colega Majida Issa, en el que ambas dieron a entender que empezaron el 2026 solteras.

Tras la publicación, People en Español confirmó que efectivamente la pareja terminó su relación, luego de dos años juntos, aunque no mencionó qué fuente dio la noticia. Lo cierto es que ni Villalobos ni Oldenburg han hablado explícitamente de este tema.



¿Cuántos matrimonios ha tenido Carmen Villalobos?

Aunque la actriz solo se ha casado una sola vez, y fue con el actor Sebastián Caicedo —su pareja sentimental por más de 10 años—, los colombianos hicieron cuatro matrimonios para reafirmar su amor.



La boda más difundida por los medios fue la ceremonia que hicieron a en la playa de Cartagena, celebrada el 18 de octubre de 2019, aunque la pareja indicó a sus seguidores que esa fue solo una de varias celebraciones formales del enlace.

Pese a la aparente solidez con la que empezaron, Villalobos y Caicedo terminaron separándose después de más de trece años de relación, dejando atrás no solo una vida en común sino también una de las curiosidades más comentadas por sus fanáticos: la de haber contraído matrimonio en múltiples ocasiones como símbolo de su compromiso afectivo.

