Carmen Villalobos terminó con su novio, Frederik Oldenburg, luego de dos años

Carmen Villalobos terminó con su novio, luego de varios años de noviazgo, según importante medio internacional. Detalles sobre quién es él y cuánto duraron.

Carmen Villalobos terminó con su novio, luego de dos años, confirmó medio

La actriz barranquillera regresó a la soltería, tras mantener un noviazgo con el presentador venezolano Frederik Oldenburg, aseguró People en Español.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 28 de ene, 2026
