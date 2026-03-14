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Exseñorita Colombia denunció maltrato económico y violencia vicaria por parte de su exmarido - CaracolTV

Catherine Daza Manchola cuenta el viacrucis que vivió tras separarse de su exesposo, quien era la principal fuente de ingresos económicos en su hogar ya que ella se había retirado del mundo del espectáculo.

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Exseñorita Colombia denunció maltrato económico y violencia vicaria por parte de su exmarido

Catherine Daza Manchola cuenta el viacrucis que vivió tras separarse de su exesposo, quien era la principal fuente de ingresos económicos en su hogar ya que ella se había retirado del mundo del espectáculo.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 14 de mar, 2026
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