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Así fue como Jhon Álex Castaño se enteró de la trágica muerte de Yeison Jiménez - CaracolTV

‘El Rey del Chupe’ cuenta que de todos los artistas de música popular que eran amigos de ‘El Aventurero’, él fue el primero en conocerlo y en crear una amistad sólida.

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Así fue como Jhon Álex Castaño se enteró de la trágica muerte de Yeison Jiménez

‘El Rey del Chupe’ cuenta que de todos los artistas de música popular que eran amigos de ‘El Aventurero’, él fue el primero en conocerlo y en crear una amistad sólida.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 14 de mar, 2026
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