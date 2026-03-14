Así fue como Jhon Álex Castaño se enteró de la trágica muerte de Yeison Jiménez

Jhon Alex Castaño habló sobre su relación con el artista Yeison Jiménez durante su participación en el programa de televisión 'Se Dice De Mí'. En la entrevista recordó los inicios de su amistad, los proyectos musicales que compartieron y el momento en el que conoció la noticia de la muerte del cantante, ocurrida el 10 de enero de 2026 en el departamento de Boyacá.

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Según relató, fue una de las primeras personas del medio musical en tener contacto con 'El Aventurero'. El primer acercamiento se produjo después de que él publicara un mensaje en Facebook en el que manifestaba su intención de salir en Bogotá tras una discusión con su pareja. A partir de esa publicación se produjo el encuentro entre ambos.

Castaño indicó que en ese momento Jiménez le mostró varias canciones con la intención de que él las grabara. Durante ese proceso también surgió la propuesta de realizar juntos una colaboración musical con el tema 'La Envidia'. De acuerdo con su relato, en ese periodo enfrentaba limitaciones económicas, por lo que tuvieron que buscar la forma de sacar adelante el proyecto.

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Con el paso del tiempo, la amistad continuó durante varios años y se mantuvo incluso cuando cada uno avanzó en su carrera dentro de la música popular. También señaló que, aunque compartieron distintos momentos, no acostumbraba mostrar esa relación en redes sociales.

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El cantante también habló sobre el último encuentro que tuvo con Jiménez. Indicó que ocurrió en su finca y que en otra ocasión interpretaron canciones juntos en un establecimiento ubicado en El Toro, Valle del Cauca.

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Castaño explicó que se enteró de la muerte de Jiménez mientras se encontraba descansando en un hotel en Bucaramanga. Según contó, fue su pareja quien le informó inicialmente sobre la noticia. En un primer momento no creyó la información y continuó descansando. Posteriormente comenzó a recibir llamadas y a ver reportes en medios de comunicación, lo que lo llevó a comunicarse con el mánager.

Después de confirmar la noticia, relató que revisó en repetidas ocasiones un video que habían grabado juntos. También señaló que ese momento representó un impacto emocional y que volvió a consumir alcohol después de un tiempo sin hacerlo.

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