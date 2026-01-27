Mamá de Yeison Jiménez contó el mensaje que le mandó su hijo horas después de morir

La madre de del artista aseguró que desde que Yeison Jiménez falleció, luego de que la avioneta en la que iba se estrellara, ha recibido mensajes “muy contundentes” por parte de él.

Uno de ellos, contó la mujer, le llegó casi que un día después del accidente, cuando ella estaba en ‘shock’ y en estado de negación. Aseguró que en ese momento estaba intranquila buscando alguna señal que le dijera cómo habían sido los últimos instantes de vida de su hijo. Cuando fue a la zona del comedor, vio que todas las sillas estaban acomodadas, menos en la que él se sentaba; se acomodó mientras le hablaba y ahí sintió que alguien le tocaba la espalda suavemente, y se quedó dormida.

A la siguiente mañana se sintió más tranquila y posteriormente recibió una llamada de una amiga, que le decía que tenía un mensaje para ella. Cuando la contactó, ella le dijo que Yeison Jiménez le mandaba a decir: “Que estés tranquila y que no te preocupes por los últimos momentos de él”.





Lucy señaló que le dieron otros mensajes de parte de él, como que sí era capaz de estar bien y que debe ser fuerte, y eso le permitió encontrar la paz que estaba buscando y agradecer a Dios por permitirle haber compartido con un “ser tan maravilloso”, como el intérprete de ‘Aventurero’.

Qué le pasó a la avioneta de Yeison Jiménez

El sábado 10 de enero de 2026, la avioneta Piper PA-31 Navajo, en la que viajaba el cantante Yeison Jiménez, de 34 años, junto a cinco personas más —entre ellas su equipo de trabajo y el piloto— se estrelló pocos minutos después de despegar del aeródromo Juan José Rondón, en Paipa, departamento de Boyacá, dejando seis fallecidos sin sobrevivientes.

Según los reportes oficiales, la aeronave, registrada con matrícula N325FA, tenía como destino la ciudad de Medellín, desde donde Jiménez planeaba continuar hacia Marinilla para cumplir con una presentación programada esa misma noche. Sin embargo, durante el despegue, ocurrido hacia media tarde, la aeronave no logró ganar la altura suficiente, perdió control y cayó en un campo cercano, donde quedó incendiada por el impacto.