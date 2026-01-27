Publicidad

Qué le dijo Yeison Jiménez a su mamá después de morir, según ella

La mamá de Yeison Jiménez, fallecido artista colombiano, contó cuál fue el mensaje que recibió de su hijo, horas después de que él muriera en un accidente.

Mamá de Yeison Jiménez contó el mensaje que le mandó su hijo horas después de morir

Lucy Galeano concedió una entrevista a ‘Día a Día’, matutino de Caracol, en la que habló de la tragedia en la que su hijo perdió la vida y de cómo lleva su duelo.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 27 de ene, 2026
