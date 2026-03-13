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Quién es el influencer capturado y conocido por rifas de vehículos de alto valor - CaracolTV

Las autoridades realizaron un operativo en una vivienda del creador de contenido, Javier Arias Stunt, en Antioquia. Durante el procedimiento se incautan armas, municiones y dinero en efectivo.

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Capturan en Urabá a influencer conocido por rifas de vehículos de alto valor

Las autoridades realizaron un operativo en una vivienda del creador de contenido, Javier Arias Stunt, en Antioquia. Durante el procedimiento se incautan armas, municiones y dinero en efectivo.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 13 de mar, 2026
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