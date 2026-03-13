Capturan en Urabá a influencer conocido por rifas de vehículos de alto valor

Un influenciador reconocido en redes sociales por realizar rifas de vehículos y motocicletas de alto valor es capturado en un operativo realizado por autoridades en la región de Urabá. La información comienza a circular desde el jueves 12 de marzo, cuando se conocen los primeros reportes del procedimiento policial.

Mira también: Influencer pide ayuda para pagar tratamiento contra el cáncer: "Tengo muchas ganas de vivir"



Esta es la razón por la que capturaron a Javier Arias Stunt

El creador de contenido desarrolla su actividad empresarial y digital principalmente desde Antioquia, departamento donde también se lleva a cabo el operativo que termina con su detención. Según los informes preliminares, el procedimiento se realiza en una de sus viviendas, lugar en el que las autoridades realizan un registro durante la intervención.



Durante la diligencia se encuentran armas, municiones y una suma cercana a los 200 millones de pesos en efectivo. Estos hallazgos se incluyen en los primeros reportes entregados tras el procedimiento realizado por los organismos encargados de la operación.

Luego de la inspección del inmueble, el influenciador es capturado y puesto a disposición de las autoridades judiciales. A partir de este momento queda en manos de la justicia mientras se adelantan los procesos correspondientes para determinar su situación jurídica y establecer responsabilidades frente a los elementos encontrados durante el operativo.





Mira también: Influencer bogotana denunció que fue víctima de paseo millonario: "Se aprovecharon"

Publicidad

La actividad digital del influenciador se caracteriza por la promoción de rifas de vehículos y motocicletas, dinámica que desarrolla a través de sus redes sociales. En estas publicaciones presenta distintos premios que incluyen automóviles, camionetas y motocicletas de alto valor, los cuales son ofrecidos a sus seguidores mediante sorteos.

Su presencia en plataformas digitales también se hace conocida por la exhibición de vehículos de lujo. Entre estos aparece una camioneta Tesla Cybertruck, modelo que el creador de contenido muestra en diferentes publicaciones y que es mencionada como la primera de este tipo en circular en Antioquia.

Publicidad

Además de las rifas, en sus perfiles comparte fotografías y videos en los que aparece junto a cantantes del género urbano, con quienes coincide en eventos y encuentros relacionados con su actividad en redes sociales.

Mira también: Influencer de retos extremos perdió dos dedos luego de que una piedra le cayera encima

Las rifas promovidas por el influenciador llaman la atención de las autoridades desde años anteriores. En 2024, la entidad encargada de regular los juegos de suerte y azar en Colombia, Coljuegos abre procesos de verificación para establecer si estas actividades cuentan con los permisos legales correspondientes.

Antes de su captura, el influenciador realiza una publicación relacionada con una nueva rifa. En ese contenido promociona un paquete de premios denominado “El combo familiar”, en el que se incluyen dos camionetas Mazda, un vehículo Mazda 2, una motocicleta Yamaha MT-09 y una motocicleta Honda XADV750.

Publicidad

Tras la captura, las autoridades continúan con el proceso de verificación para determinar el origen del armamento encontrado, así como la procedencia del dinero incautado durante el operativo. También se espera que en las próximas etapas del proceso judicial se definan los cargos que podrían presentarse dentro del caso.

Mira también: Murió influencer de temas paranormales tras recibir impactos mientras manejaba su vehículo