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Cómo votar para que Shakira sea parte del Salón de la Fama del Rock & Roll - CaracolTV

La colombiana está compitiendo contra artistas de la talla de Pink, Mariah Carey y más exponentes del género. Estas son las instrucciones que debes seguir para darle tu voto a 'La Loba'.

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Cómo votar para que Shakira sea la nueva figura del Salón de la Fama del Rock & Roll: paso a paso

La colombiana está compitiendo contra artistas de la talla de Pink, Mariah Carey y más exponentes del género. Estas son las instrucciones que debes seguir para darle tu voto a 'La Loba'.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 13 de mar, 2026
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Paso a paso que debes seguir para ayudar a Shakira a llegar al Salón de la Fama del Rock & Roll.