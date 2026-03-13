Cómo votar para que Shakira sea la nueva figura del Salón de la Fama del Rock & Roll: paso a paso

El último año ha sido todo un éxito para la colombiana teniendo en cuenta la gran acogida que ha tenido su gira 'Las mujeres ya no lloran world tour' con la que ha llegado a Estados Unidos y varios países de América Latina. La barranquillera vuelve a ser noticia en las plataformas digitales tras conocerse que está nominada para ser parte del Rock & Roll Hall of Fame (Salón de la Fama del Rock & Roll).

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Como parte del proceso de selección, los organizadores optaron por abrir una votación pública en línea para que los fanáticos pueden apoyar a sus artistas favoritos y que de esta forma lleguen al recinto, ubicado en Cleveland, Estados Unidos.



Cómo votar por Shakira para que llegue al Salón de la Fama del Rock & Roll

Los interesados en apoyar a la intérprete de temas como 'Que me quedes tú', 'Suerte', 'Chantaje, 'La bicicleta' y 'El jefe' debe seguir el siguiente paso a paso.

1. Ingresar al sitio oficial del Fan Vote Rock & Roll Hall of Fame haciendo clic aquí.

2. Registrarse ingresando el correo electrónico, añadiendo el código de autenticación y poniendo el nombre y el apellido.

3. Seleccionar al artista de su preferencia, en este caso Shakira, y dar clic en "Emite voto".

4. Confirmar el voto y verificar que quede registrado con éxito.

Es necesario mencionar que cada persona solo puede votar una vez por día, por lo que la misma página invita a los seguidores a mantener la racha diariamente hasta que se cierre el proceso.

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Con quiénes compite Shakira en el Salón de la Fama del Rock & Roll

La colombiana está compitiendo contra otros 16 exponentes del género, entre ellos se encuentran: New Edition, Wu- Tang Clan, Oasis, Luther Vandross, Lauryn Hill, Jeff Buckley, Iron Maiden, INXS, Mariah Carey, Joy Division + New Order, The Black Crowes, Melissa Etheridge, Sade, P!ink, Billy Idol y Phil Collins.





Shakira se consolidó como una de las exponentes más influyentes del rock en la década de los 90's gracias a canciones como 'Inevitable', 'Estoy aquí', 'Dónde están los ladrones', 'Tú' y 'Objeción'; sin embargo, con el paso del tiempo incursionó en géneros como el pop latino, pop anglosajón y hasta la música urbana.

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