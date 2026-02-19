Shakira aprovechó su paso por Barranquilla y tatuó a Beéle en el brazo: VIDEO

La intérprete de canciones como 'Soltera', 'La tortura', 'Loba' y 'Loca' emocionó recientemente a sus seguidores al anunciar que se encuentra en Barranquilla, Colombia, filmando un video junto al artista Beéle, a quien invitó en noviembre de 2025 a grabar una nueva versión de su éxito 'Hips don't lie' junto a Ed Sheeran.

Durante la grabación del videoclip, los dos artista fueron sorprendidos por Alejandro Char, alcalde de la ciudad, quien no dudó en darles la bienvenida y mostrarles a los seguidores de la exponente el set de grabación y detalles del proyecto musical.

Shakira le hizo tatuaje a Beéle en el brazo

Uno de las publicaciones que más llamó la atención de los usuarios de Internet tuvo lugar este 19 de febrero, cuando el cantante de 'No tiene sentido' mostró en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de 4 millones de seguidores, que le pidió a la colombiana ayuda para hacerse una nueva figura en el cuerpo.



En el video se ve a la madre de Milán y Sasha usando guantes negros mientras toma tinta y con la pistola de tatuar le empieza a hacer la figura a su compañero mientras menciona: "Pero mira, me ha quedado bien esta (...) Ay Dios mío, mira lo que me estás haciendo hacer".

Tras el divertido comentario, el joven expresa que confía plenamente en el pulso y en las habilidades artísticas de Mebarak.

Esta no fue la única publicación que hicieron juntos, pues Beéle también colgó un clip en su feed en donde se les observa juntos:

"Esto aquí con mi coletica, se está poniendo pretty mi coletica (...) Ya tú sabes, no te lo mando a decir con nadie", dijo mientras grababa a su colega maquillándose.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar: "Se juntaron los que son, el king y la queen", "Mis barranquilleros favoritos", "Los mejores coleticos de Barranquilla para el mundo", "Se viene el junte dle año", "Shaki, la mamá de Barranquilla, la pionera", "Colombia en la casa", "Presiento que la canción se llamará 'Coletica'", "Se prendió esta vaina", son algunos de los mensajes que se destacan.