Qué hicieron Shakira y Beéle en Barranquilla: imágenes de su encuentro - CaracolTV

El barranquillero publicó una serie de videos en su cuenta oficial de Instagram donde muestra algunas actividades que realizó en compañía de 'La Loba' en su tierra natal.

Shakira aprovechó su paso por Barranquilla y tatuó a Beéle en el brazo: VIDEO

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 19 de feb, 2026
Beéle mostró que Shakira se animó a hacerle nuevo tatuaje.