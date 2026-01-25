Cumpleaños de Milán, hijo de Shakira: jugador de la Selección "apareció" en la fiesta

El 2025 estuvo cargado de éxito para la cantante colombiana gracias a su gira mundial 'Las mujeres ya no lloran world tour' con la que visitó no solo varias ciudades de Colombia, sino también diferentes países de América Latina. Para enero de 2026, 'La Loba' decidió tomarse un merecido descanso con sus hijos, por lo que aprovechó para festejar el cumpleaños de su hijo mayor, Milán.

Qué edad tiene Milán, el hijo mayor de Shakira

El mejor nació el 22 de enero de 2013, por lo que este 2026 cumplió 13 años. La intérprete de temas como 'Antología', 'Hips don´t lie', 'Día de enero' y 'Sale el sol' apareció en las historias de su cuenta oficial de Instagram para mostrar cómo se llevó a cabo la fiesta privada para celebrar la vida del pequeño.



En las imágenes se observa que tuvieron una decoración totalmente futbolera, demostrando de esta forma no solo lo fanático que es Milán a este deporte, sino también que heredó el amor por el balombié debido a su padre, Gerard Piqué.





En el clip se aprecia la decoración de la torta de cumpleaños y los demás postres que cuentan con balones de fútbol y diferentes selecciones. Además, el bizcocho, que fue cocinado en forma de una cancha, muestra a Milán vestido como un futbolista que lleva con orgullo la camiseta de la tricolor.

"Miren a quién puse a jugar con la Selección Colombia y con el número de Luis Díaz", escribió Shakira junto al video.

Las reacciones por parte de los fanáticos no se han hecho esperar, pues no solo le desearon larga vida al niño que está a punto de iniciar la adolescencia, sino que también felicitaron a la exponente de música pop por mantenerse sencilla a pesar del reconocimiento internacional y lo próspera que ha sido con los años debido a su éxito en materia profesional.

"Vean una verdadera millonaria con una fiesta linda y sin tanto platillos y artículos de lujo. La gente que de verdad tiene plata no aparente altas fiestas, muy linda Shaki", "Sencilla como siempre", "Espectacular 😍😍😍, felicidades al hijo de nuestra Shakira ❤️", "Lo que les corre a esos niños por las venas también es COLOMBIA 🇨🇴 😍", son algunos de los mensajes que dejaron los usuarios de Internet.