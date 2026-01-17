Publicidad

Cómo es trabajar con Shakira y Nicky Jam: Saga WhiteBlack recuerda cuando los conoció - CaracolTV

El productor musical cuenta cómo lo contactó Nicky Jam para trabajar juntos justo cuando atravesaba por una compleja situación económica y revela el noble gesto que tuvo Shakira con él.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 17 de ene, 2026
Saga WhiteBlack