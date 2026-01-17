Cómo es trabajar con Shakira y Nicky Jam: Saga WhiteBlack recuerda cuando los conoció

Saga WhiteBlack concedió una entrevista exclusiva para 'Se Dice De Mí', en la que repasó su inspiradora historia de vida, marcada por el esfuerzo, la constancia y la pasión por la música. Lejos de los reflectores y el éxito internacional que hoy lo rodea, su camino comenzó con trabajos comunes y una búsqueda personal que lo llevó a descubrir su verdadera vocación.

Antes de dedicarse por completo a la música, Saga trabajó instalando líneas de teléfono y telecable, un oficio técnico que requería largas jornadas y mucho sacrificio. Además, manejó taxi durante un tiempo, experiencia que, según contó, le permitió conocer distintas realidades y fortalecer su carácter. Paralelamente, decidió formarse académicamente y estudió Ingeniería de Sistemas, una carrera que le aportó disciplina y conocimientos que más adelante aplicaría también en su carrera artística.



Con el paso del tiempo, y a pesar de tener un camino profesional aparentemente definido, Saga descubrió que su verdadera pasión era la música. Ese descubrimiento fue un punto de quiebre en su vida. Comenzó a enfocarse en la producción y composición, trabajando incansablemente hasta que una oportunidad clave cambió su destino: fue contactado por Nicky Jam para colaborar profesionalmente.

El primer tema que lanzaron juntos fue nada menos que 'El Perdón', una canción que se convirtió en un éxito rotundo a nivel mundial. El impacto del tema marcó un antes y un después en la carrera de Saga WhiteBlack, abriéndole las puertas de la industria musical internacional y posicionándolo como un referente detrás de grandes producciones.





Gracias a ese éxito, su nombre comenzó a ganar reconocimiento y lo llevó a trabajar con artistas de talla mundial, entre ellos Shakira. Saga relató con emoción la experiencia de viajar a Barcelona para conocerla y trabajar junto a ella. Durante una extensa jornada de trabajo en el estudio, vivió un momento que guarda con especial cariño: tras finalizar la sesión, Shakira le cantó el “feliz cumpleaños” y le obsequió una torta, un gesto que él describió como sencillo pero profundamente significativo.

La colaboración entre ambos se materializó, otro éxito que reafirmó la versatilidad y el talento de Saga WhiteBlack.

