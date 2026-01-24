Publicidad

Laura Tobón tiene un nuevo trabajo: 'La Tobón Show' su nuevo programa

La presentadora presume que iniciará un nuevo proyecto, conoce más sobre ‘La Tobón Show’ el nuevo programa de Laura Tobón, en el que la mostrará una faceta distinta a la que hemos visto.

Laura Tobón tiene un nuevo trabajo, habrá polígrafo y retoma su rol de periodista

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 24 de ene, 2026
