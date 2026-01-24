Laura Tobón tiene un nuevo trabajo, habrá polígrafo y retoma su rol de periodista

Laura Tobón inicia el 2026 con un nuevo proyecto audiovisual que marca una etapa distinta en su carrera. Se trata de La Tobón Show, un formato que la presentadora y comunicadora viene construyendo desde hace más de un año y que, según ha contado, responde a una necesidad personal y profesional de mostrarse sin filtros frente al público.

Cómo será el nuevo programa de Laura Tobón

El programa nace como una evolución de experiencias previas en televisión y plataformas digitales, especialmente de formatos en los que el público pudo conocer una faceta más cercana de Laura. En esta ocasión, la apuesta está centrada en su personalidad, en la espontaneidad y en la libertad creativa. En La Tobón Show, Laura es protagonista no solo como conductora, sino como eje del contenido, sin guiones rígidos ni límites que condicionen su forma de expresarse.



El espacio combina dinámicas como el polígrafo, juegos y entrevistas, con un enfoque marcado por la inmediatez y lo que ocurre en el momento. Aunque el formato incluye conversaciones con invitados, el énfasis no está en la figura que se sienta frente a ella, sino en la interacción que se genera, las entrevistas se construyen a partir del instante.

Laura Tobón retoma en este proyecto su formación como comunicadora social y periodista, una faceta que había quedado en segundo plano con su incursión en el entretenimiento y las redes sociales. Para el desarrollo del programa, cuenta con un equipo creativo y dos libretistas con quienes prepara las dinámicas y los posibles caminos de cada conversación, sin perder la frescura que caracteriza al show.

El estreno de La Tobón Show se podrá ver a través de todas las plataformas digitales de Laura Tobón. Aunque el proyecto apenas comienza su primera temporada, la presentadora ya se encuentra trabajando en lo que será una segunda entrega del programa.

