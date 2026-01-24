Polilla habla de la cirugía bariátrica de la ‘Gorda’ Fabiola: “habría tenido 1 o 2 años”

La historia de la humorista Fabiola Posada, conocida por los colombianos como la inolvidable 'Gorda' Fabiola, estuvo marcada durante la última década por un complejo proceso de salud relacionado con su peso y una cirugía bariátrica que cambió su vida. Polilla habla ante las cámaras de La Red sobre la diferencia de la operación en su vida.

Cirugía bariátrica de la 'Gorda' Fabiola

En el año 2014, Fabiola sufrió cuatro infartos, una situación crítica que obligó a los médicos a tomar decisiones urgentes. Tras su recuperación, se determinó que debía bajar de peso de manera inmediata para mejorar su estado general, en ese momento, la humorista llegó a pesar entre 120 y 140 kilos, por lo que los especialistas indicaron que debía reducir al menos entre 30 y 40 kilos.



La alternativa médica fue una cirugía bariátrica, procedimiento al que se sometió y que permitió una pérdida significativa de peso. Tras la intervención, Fabiola alcanzó un rango aproximado entre 80 y 90 kilos. Gracias a la cirugía, logró controlar completamente los niveles de azúcar en la sangre y dejó de usar insulina, según contó Polilla, su esposo, lo que representó una mejora importante en su calidad de vida, pues de lo contrario: "habría tenido 1 o 2 años más de vida debido a la baja calidad".

Sin embargo, el procedimiento también trajo complicaciones. Con el paso del tiempo, Fabiola presentó dificultades para mantener una alimentación adecuada, especialmente en el consumo de proteínas como carne, pollo, pescado y huevo. Esta situación la llevó a un proceso de desnutrición progresiva que requirió suplementos vitamínicos y proteínas especiales.

En el año 2018, cuatro años después de la cirugía, sufrió un cuadro grave de desnutrición que la mantuvo cerca de un mes en coma. Aunque logró superar ese episodio, en los años siguientes continuó enfrentando recaídas asociadas al descuido en su alimentación, lo que derivó en nuevas complicaciones de salud.





Según relató su esposo, la cirugía bariátrica permitió prolongar la vida de la humorista, pero el principal problema fue la falta de constancia en la dieta y el consumo de suplementos necesarios. En 2024, Fabiola presentó una crisis de salud que no logró superar, cerrando así una historia marcada por la lucha constante entre los beneficios y los riesgos de un procedimiento que transformó su cuerpo y su salud.

