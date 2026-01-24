Publicidad

Polilla habla de la cirugía bariátrica de la ‘Gorda’ Fabiola: “habría tenido 1 o 2 años”

Polilla explica qué cambió en la vida de la ‘Gorda’ Fabiola tras realizarse una cirugía bariátrica y asegura que esta mejoró muchas cosas en su salud, sin embargo, descuidarse en la alimentación la perjudicó.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 24 de ene, 2026
