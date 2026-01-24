Publicidad

Daniela Toloza, ex Miss Universe Colombia, llegó a pesar 112 kilos

Daniela Toloza que fue Miss Universe Colombia se confiesa sobre su relación con la comida, pues llegó a pesar 112 kilos a los 22 años y por eso se hizo una cirugía bariátrica que le ha cambiado la vida por completo.

Daniela Toloza relata cómo llegó a pesar 112 kilos por un duelo que no había tratado

La joven que fue Miss Universe Colombia se confiesa sobre su relación con la comida y con su peso, además, da detalles de la manera en la que accedió a una cirugía bariátrica gracias a sus médicos.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 24 de ene, 2026
