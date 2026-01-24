Daniela Toloza relata cómo llegó a pesar 112 kilos por un duelo que no había tratado

La historia de Daniela Toloza, ex Miss Universe Colombia, va mucho más allá de los certámenes de belleza y ahora da un testimonio honesto sobre salud, duelo y resiliencia, pues su infancia estuvo marcada por una pérdida profunda: a los 10 años murió su padre, una ausencia que dejó una herida emocional que durante años intentó llenar con comida.

Lee más: Murió integrante de Scorpions, tenía 71 años y ya se conoce la causa de su deceso



Daniela ha contado que su refugio, especialmente en la adolescencia, era la cocina, en las noches, cuando el silencio pesaba más, encontraba alivio momentáneo en pizzas, hamburguesas y alimentos altos en grasa. Sin darse cuenta, ese hábito fue construyendo un problema mayor.



Daniela Toloza cirugía bariátrica

A los 22 años, su cuerpo empezó a pasarle factura y fue entonces cuando recibió un diagnóstico que cambió su vida, en una consulta médica de rutina, los especialistas le informaron que tenía obesidad grado dos. Su estado de salud era delicado y presentaba condiciones propias de una persona mucho mayor. En ese momento, Daniela llegó a pesar 112 kilos, una cifra que encendió las alarmas y la llevó a tomar una decisión definitiva y la recomendación médica fue clara, debía someterse a una cirugía bariátrica para proteger su salud.

Gracias al sistema de salud en Colombia, pudo acceder a una manga gástrica, un procedimiento que reduce el tamaño del estómago sin alterar el sistema digestivo. Para Daniela, la cirugía significó volver a nacer, sin embargo, entendió que el verdadero cambio no era solo físico. Paralelo al proceso médico, inició un trabajo emocional profundo para enfrentar el duelo que había postergado durante años.

Lee más: Sorpresas del concierto de Bad Bunny: Diomedes Díaz, 'Colombia Tierra Querida' y la invitada





Hoy, Daniela Toloza habla con serenidad de su experiencia, reconoce que la cirugía fue una herramienta, pero no una solución mágica. El éxito estuvo en cambiar hábitos, aceptar su cuerpo y rodearse de un equipo profesional. Su mensaje es claro. La prioridad siempre debe ser la salud y el acompañamiento adecuado, lejos de los mitos que circulan en redes sociales.

Publicidad

No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo.