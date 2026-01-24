Murió integrante de Scorpions, tenía 71 años y ya se conoce la causa de su deceso

Publicidad

Francis Buchholz, bajista de Scorpions murió a los 71 años a causa del cáncer

Francis Buchholz, bajista de Scorpions, de 71 años, llevaba un tiempo luchando con el cáncer y fue su familia quien hizo pública la noticia a través de sus redes, donde la banda también envió sus condolencias.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 24 de ene, 2026
Francis Buchholz, bajista de Scorpions murió