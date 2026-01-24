Murió integrante de Scorpions, tenía 71 años y ya se conoce la causa de su deceso

Se trata de Francis Buchholz, quien fue bajista de la reconocida banda Scorpions desde 1973 hasta 19 años después, en 1992, momento en el que se retiró. Sin embargo, durante su tiempo trabajando en el grupo se volvieron estrellas y lanzaron algunos de sus himnos.

Murió bajista de Scorpions

La noticia de su muerte fue comunicada a través de Facebook por un comunicado publicado por su familia: “Con una tristeza abrumadora y un corazón pesado compartimos la noticia de que nuestro querido Francis falleció ayer después de una batalla privada contra el cáncer. Dejó este mundo pacíficamente, rodeado de amor”, inició el texto.



Con esto se reveló que el bajista perdió la vida el jueves 22 de enero, aunque el hecho solo se ha conocido públicamente muchas horas después. Por otro lado, el texto continuó: “Nuestros corazones están destrozados. A lo largo de su lucha contra el cáncer, nos quedamos a su lado, enfrentando todos los desafíos como familia, exactamente de la manera que él nos enseñó”, con lo que confirmaron que la causa de su muerte fue el cáncer.

“A sus fans alrededor del mundo queremos agradecerles por su lealtad inquebrantable, su amor y la confianza que depositaron en él a lo largo de su increíble trayectoria. Ustedes le dieron el mundo y él les devolvió su música. Aunque las cuerdas han quedado en silencio, su alma permanece en cada nota que tocó y en cada vida que tocó. Con amor y gratitud: Hella, Sebastian, Louisa y Marietta”, finalizó el comunicado.







Por otro lado, desde el perfil de Scorpions en Instagram también han lamentado su deceso: “Queridos fans: Acabamos de recibir la muy triste noticia de que nuestro amigo de muchos años y bajista, Francis Buchholz, ha fallecido. Su legado con la banda vivirá para siempre, recordaremos los muchos buenos momentos que compartimos juntos. Nuestros corazones están con Hella, su familia y amigos. Descansa en paz. Klaus, Rudolf y Matthias”, escribieron.

Por ahora sus seguidores han dejado mensajes en los dos comunicados lamentando la noticia y enviando sus condolencias a su familia y sus excompañeros, pues enfrentan un momento bastante doloroso, además, sus fanáticos resaltan su talento y las canciones en las que estuvo y que pasarán a la historia.

