La razón por la que Scorpions canceló concierto en Bogotá, en ‘Monsters of Rock’

Horas antes de su presentación, la agrupación alemana, Scorpions, canceló su concierto en Bogotá. La banda estaba estipulada para presentarse este 30 de abril y a través de sus redes sociales confirmaron que no iban a poder pararse en el escenario del 'Monsters of Rock’.

Por qué cancelaron el concierto de Scorpions

Según indicaron en el comunicado, Klaus, uno de los integrantes, tiene una infección respiratoria y aún se está recuperando del virus que le dio. Por lo tanto, no solo no podrán dar su show en la capital colombiana, sino también en Buenos Aires, Argentina.

"La banda envía sus más sinceras disculpas a todos sus fieles seguidores en Colombia y, una vez más, se sienten profundamente decepcionados por no poder tocar en uno de sus países favoritos. Harán todo lo posible por regresar a Colombia en el futuro", indicaron.

Frente a esto, los seguidores no dudaron en reaccionar y algunos fans de otros países también dejaron sus palabras, y hasta recomendaciones de aquellos alimentos que le pueden servir a Klaus para su pronta recuperación, y pueda volver a cantar las producciones musicales.

"Díganle a Klaus que se tome una agua de panela con limón, los esperamos pronto", "tenía la esperanza de verlos por primera vez en mi vida, ahora todo ese sueño se acabó", "ya se fue toda la esperanza de gritar", "Dios mío si no tocan en ecuador me muero", "pudieron venir y dar autógrafos algo", "por algo no me convenía ir", "la mitad de mi boleta era ver a Scorpions, ojalá consigan un reemplazo", "Al menos sal y juega, la multitud cantará para tí", dijeron algunos.

Quiénes son los de Scorpions

Scorpions es una banda de rock nacida en Alemania, específicamente en la ciudad de Hannover, a mediados de los años sesenta. Su fundador, el guitarrista Rudolf Schenker, fue quien dio inicio a esta agrupación que con el tiempo se convertiría en un referente mundial del hard rock. A lo largo de su extensa trayectoria, han construido un estilo propio que combina la fuerza del metal con la sensibilidad de las baladas, liderados por la voz inconfundible de Klaus Meine.

Durante la década de los ochenta, el grupo vivió su mayor auge internacional gracias a discos que hoy son clásicos del género. Temas como “Rock You Like a Hurricane” y “No One Like You” los catapultaron a los escenarios más grandes del mundo. Pero también son ampliamente recordados por sus baladas emotivas, en especial “Wind of Change”, una canción que se convirtió en símbolo de los cambios sociales y políticos en Europa al final de la Guerra Fría.

Con más de 100 millones de discos vendidos, Scorpions sigue dejando huella en la historia del rock. A pesar del paso del tiempo, la banda continúa activa, lanzando nueva música y recorriendo el mundo en giras. Su legado musical ha trascendido generaciones, inspirando a miles de artistas y consolidándolos como uno de los íconos más importantes del rock hecho en Europa.