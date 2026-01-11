Publicidad

La Red: Despedimos a Yeison Jiménez y hablamos de malas cirugías | Resumen del capítulo - CaracolTV

Este capítulo de La Red está dedicado a Yeison Jiménez, su vida y obra, además, muestra un especial de las cirugías de los famosos que salieron mal y recuerda el pasado de un artista popular.

Despedimos a Yeison Jiménez y hablamos de malas cirugías | Resumen del capítulo
