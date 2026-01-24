Sorpresas del concierto de Bad Bunny: Diomedes Díaz, 'Colombia Tierra Querida' y la invitada

Bad Bunny se presentó en el Atanasio Girardot en Medellín en la noche del 23 de enero del 2026 y sus fanáticos estaban atentos a varios detalles como quiénes serían los invitados, si habría celebridades en “La Casita” y cuál sería la canción sorpresa de Colombia.

Varias de estas preguntas ya se resolvieron, por lo menos en la primera de las tres fechas que el puertorriqueño tendrá en la ‘Ciudad de la eterna primavera’, pues también se presentará el 24 y 25 de enero en el mismo lugar.



Invitados al concierto de Bad Bunny

En su primer show tuvo una sola artista a su lado en la tarima, se trató de Liliana Saumet Ávila, más conocida como Li Saumet, vocalista de la agrupación Bomba Estéreo, con quienes tiene una canción que pertenece a su álbum ‘Un verano sin ti’, se trata de ‘Ojitos Lindos’.

Precisamente, la colombiana compartió con el intérprete para que juntos cantaran este tema, al igual que el resto del estadio, pues el público no se quedó en silencio durante el espectáculo en conjunto.



Sorpresas en el concierto de Bad Bunny en Medellín

El ‘Conejo Malo’, además, incluyó a la cultura colombiana en todo su show, principalmente cuando iba a anunciar la canción sorpresa de la primera noche en el país. Y es que justo cuando terminó la cuenta regresiva, como intro, sonó parte de la canción ‘La Reina’ de Diomedes Díaz.

Inicialmente muchos parecían no entender lo que estaba sucediendo, sin embargo, pronto empezó a sonar ‘Yo no me quiero casar’ la canción que posteriormente fue anunciada como la exclusiva para la primera fecha en Colombia.

Este no fue el único momento en el que el puertorriqueño incluyó cosas de la cultura nacional, pues al inicio de la presentación un músico utilizó su guitarra para tocar algunos acordes de ‘Colombia Tierra Querida’, lo que conmovió al público.

En los videos se puede escuchar al público cantando parte del reconocido tema musical que posteriormente se conectó con la canción ‘PIToRRO DE COCO’ del más reciente álbum de Bad Bunny y que da nombre a su gira: ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’.

