Concierto de Bad Bunny en Medellín: canciones, invitados, famosos en la casita y más sorpresas

Bad Bunny hizo en Medellín su primer concierto en Colombia en el Atanasio Girardot. Invitados como Li Saumet, de Bomba Estéreo, canción sorpresa, Diomedes Díaz y las fechas restantes el 24 y 25 de enero.

Sorpresas del concierto de Bad Bunny: Diomedes Díaz, 'Colombia Tierra Querida' y la invitada

Después de esperar varios meses para tener a Bad Bunny en Colombia, su primera fecha dejó con la boca abierta a los asistentes y estuvo a la altura de las expectativas de sus fanáticos.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 24 de ene, 2026
Sorpresas del concierto de Bad Bunny