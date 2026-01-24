Publicidad

Concierto de Bad Bunny: canción exclusiva de Colombia fue ‘No me quiero casar’

Bad Bunny deslumbró en Medellín con el primer concierto de su gira en Colombia, la canción sorpresa fue ‘No me quiero casar’, conoce a los invitados y detalles del show en el Atanasio Girardot.

Canción exclusiva para Colombia en el concierto de Bad Bunny, te contamos cuál fue

Bad Bunny tuvo su primera de tres fechas en Medellín con su gira ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’ y la canción exclusiva para Colombia era, sin duda, una de las mayores preguntas, conoce el nombre del esperado tema.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 24 de ene, 2026
Concierto de Bad Bunny en Colombia.