Canción exclusiva para Colombia en el concierto de Bad Bunny, te contamos cuál fue

En la noche del 23 de enero, Bad Bunny deleitó a miles de colombianos con el primero de sus conciertos en el país, como parte de su gira actual. El evento, realizado en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, marcó el inicio de una serie de presentaciones que generan gran expectativa entre los seguidores del artista puertorriqueño.

Las tres fechas se hicieron sold out desde el momento en el que salieron a la venta y el cantante no decepcionó, pues realizó la misma puesta en escena que ha ofrecido en otros países, llenando las expectativas de los asistentes.

Canción sorpresa de Bad Bunny en Medellín

Uno de los momentos más comentados de la noche se vivió cuando, en medio del estadio completamente lleno, los asistentes corearon ‘No me quiero casar’, canción que se convirtió en la sorpresa de la velada, el tema, que no hace parte de su álbum más reciente, pertenece a ‘Nadie sabe lo que va a pasar mañana’, producción que ha sido bien recibida por sus seguidores.





La interpretación generó una fuerte reacción del público, que acompañó al artista de principio a fin, convirtiendo el instante en uno de los más memorables del concierto y que deja la pregunta de si en las fechas restantes también la interpretará.

El evento rápidamente se posicionó como tendencia en redes sociales, donde cientos de asistentes compartieron videos y comentarios sobre lo vivido. Además, aún restan dos conciertos para los fanáticos del ‘Conejo Malo’, programadas para el 24 y 25 de enero, también en Medellín, ciudad que fue la única elegida por el artista para su visita a Colombia en esta gira.

Según se conoció, el concierto habría iniciado alrededor de las 9:00 p.m. y se extendió hasta las 11:30 de la noche, durante ese tiempo, Bad Bunny interpretó un setlist de aproximadamente 30 canciones, que incluyó tanto éxitos recientes como temas que han marcado su carrera. El público, preparado para cada momento, acompañó al cantante en una sola voz.

Otro de los detalles que mantuvo atentos a los internautas fue la expectativa sobre los invitados que podrían aparecer en la conocida ‘Casita’, un espacio recurrente dentro del show. Todo parece indicar que el cantante colombiano Ryan Castro habría sido uno de los invitados especiales de la noche; sin embargo, hasta el momento no se han confirmado más celebridades, lo que deja abierta la posibilidad de nuevas apariciones durante las fechas restantes.

Con dos presentaciones aún por realizarse, la expectativa sigue creciendo entre los fanáticos, quienes esperan nuevas sorpresas, invitados especiales y momentos únicos que consoliden estas fechas como uno de los eventos musicales más importantes del año en Colombia.