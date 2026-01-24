Galy Galiano confiesa a qué se dedicará tras dejar los escenarios musicales

El reconocido cantante colombiano Galy Galiano habló sobre los cambios que ha vivido tras más de cuatro décadas dedicadas a la música y anunció su última gira, con la que se retirará de los escenarios para siempre.

Futuro de Galy Galiano

Con 46 años de carrera artística, el intérprete explicó que el ritmo de trabajo que sostuvo durante décadas fue exigente. En sus inicios, llegó a realizar hasta tres y cuatro conciertos en un solo día, una dinámica que con el paso del tiempo empezó a pasar factura. Aunque aclaró que no piensa alejarse por completo de la música, sí ha considerado replantear su forma de seguir vinculado al arte.



Galiano aseguró que continuará grabando discos, ya que cuenta con su propio estudio de grabación y disfruta el proceso creativo de hacer canciones. Además, manifestó su interés en compartir la experiencia adquirida a lo largo de su trayectoria con sus hijos y con nuevos artistas.

Paralelo a la música, ha desarrollado otros intereses, entre ellos la escritura de libros y proyectos relacionados con la arquitectura, carrera que estudió y en la que ha diseñado y construido viviendas.

Sin embargo, uno de los momentos que marcó su vida ocurrió durante una presentación en Ecuador. En la mañana de un concierto, mientras se preparaba para una rueda de prensa, recibió la noticia del fallecimiento de su madre, apenas media hora antes del encuentro con los medios y del show programado para esa noche. Días antes, el artista había podido visitarla en Chiriguaná, cuando ella ya se encontraba en su lecho de muerte.





Galy Galiano también recordó sus años de esfuerzo antes de alcanzar el reconocimiento. Contó que vendía maní tostado en teatros para enviarle dinero a su madre, quien a su vez lo invertía en mercancía que revendía para sostenerse.

Finalmente, el cantante destacó su experiencia como actor en Pedro, el Escamoso, un reto que asumió sin formación actoral y que le permitió trabajar con un elenco amplio, aprendizaje que hoy considera parte importante de su trayectoria profesional.

