Galy Galiano hará su última gira, se dedicará a la música y la arquitectura tras dejar los escenarios

Galy Galiano no volverá a cantarle al público tras su gira 'La última y nos vamos', sin embargo, no descarta seguir haciendo música, además, se declara amante de la arquitectura.

Galy Galiano confiesa a qué se dedicará tras dejar los escenarios musicales

El recordado intérprete no volverá a cantarle al público tras su gira, sin embargo, no descarta seguir haciendo música, además, se declara amante de la arquitectura y quiere hacer mucho en el futuro.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 24 de ene, 2026
