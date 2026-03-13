Así fue la entrada de la hija de Andrea Valdiri a su celebración de 15 años

La celebración de los 15 años de Isabella Valdiri se realiza este viernes 13 de marzo con la presencia de familiares, amigos e invitados cercanos que se reúnen para acompañar a la joven en este momento de su vida. Durante el inicio del evento se desarrolla uno de los momentos centrales de la noche: la entrada de Isabella al salón.

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Este fue el regalo que Isabella Valdiri les dio a sus invitados

La joven ingresa acompañada por su madre, Andrea Valdiri. Antes de su llegada, músicos interpretan trompetas que anuncian el inicio de la celebración y marcan el momento en que ambas caminan hacia el lugar donde se encuentran los invitados. Los asistentes permanecen atentos mientras se desarrolla la entrada.



Luego del ingreso al salón, Isabella participa en un espacio dentro del escenario principal del evento. Allí interpreta una pieza con violín, actividad que forma parte del programa preparado para la celebración. La presentación se realiza frente a los invitados que observan el momento desde sus mesas y desde los espacios destinados para el público.

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Después de la interpretación musical se da paso a uno de los momentos tradicionales de este tipo de celebraciones: el vals. En esta ocasión el primer baile lo inicia el empresario Juan Sepúlveda, quien acompaña a Isabella en la apertura de la coreografía. Posteriormente otros invitados participan en el baile.

Durante el desarrollo del vals se observa la participación de varias mujeres en la pista. En esta celebración, ellas se suman a los turnos de baile junto a Isabella, algo que se diferencia de lo que suele verse en este tipo de eventos, donde el acompañamiento del vals generalmente lo realizan hombres cercanos a la quinceañera.

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Tras el desarrollo de los primeros actos del evento, Andrea Valdiri toma la palabra frente a los asistentes. Durante su intervención se dirige a su hija y expresa el amor que siente por ella, además de referirse a la etapa que vive Isabella al cumplir quince años. También dedica un espacio para agradecer a los invitados por acompañarlas durante la celebración.

Más adelante, Isabella también se dirige a las personas presentes en el evento. En su intervención agradece a quienes han estado cerca de ella a lo largo de su vida y reconoce el apoyo recibido por parte de familiares, amigos y personas que hacen parte de su entorno.

La celebración continúa con otras actividades programadas durante la noche. A través de redes sociales, seguidores de Andrea Valdiri y de su hija han compartido mensajes en los que manifiestan interés por conocer más detalles del evento, así como por ver otros momentos de la fiesta y las actividades que hacen parte de la celebración de los 15 años de Isabella Valdiri.

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