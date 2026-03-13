Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Reina del Flow
En vivo ‘A Otro Nivel’
Premios Óscar
'La Reina del Flow 3'
'Tormenta de Pasiones'
Programación de Caracol

Así fue la entrada de la hija de Andrea Valdiri a su celebración de 15 años - CaracolTV

La celebración de los 15 años de Isabella Valdiri reúne a familiares, amigos e invitados que presencian la entrada de la joven junto a su madre Andrea Valdiri y los primeros momentos de la fiesta.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Así fue la entrada de la hija de Andrea Valdiri a su celebración de 15 años

La celebración de los 15 años de Isabella Valdiri reúne a familiares, amigos e invitados que presencian la entrada de la joven junto a su madre Andrea Valdiri y los primeros momentos de la fiesta.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 13 de mar, 2026
Comparta en:
ENTRADA DE ISABELLA VALDIRI A SUS 15.jpg