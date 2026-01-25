Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Pura diversión
Colombia VS. Venezuela
Desafío del Siglo
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Qué dijo hermana de Yeison Jiménez sobre el homenaje que le hizo Bad Bunny - CaracolTV

Heidy Jiménez, hermana de Yeison Jiménez, apareció en Instagram para agradecer el gesto de Bad Bunny en su concierto en Medellín y recordar al intérprete de 'Aventurero'.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Hermana de Yeison Jiménez reaccionó a homenaje que le hizo Bad Bunny en su concierto

A través de un pronunciamiento en su cuenta de Instagram, Heidy Jiménez agradeció el gesto del puertorriqueño y recordó el legado musical del artista fallecido el pasado 10 de enero.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 25 de ene, 2026
Comparta en:
Qué dijo la hermana de Yeison Jiménez sobre el homenaje de Bad Bunny en Medellín.