Hermana de Yeison Jiménez reaccionó a homenaje que le hizo Bad Bunny en su concierto

Un momento nostálgico fue el que protagonizó 'El Conejo Malo' el pasado 24 de enero en su segundo concierto en el Atanasio Girardot de Medellín cuando interpretó 'Aventurero' a modo de homenaje para Yeison Jiménez, quien falleció el pasado 10 de enero en un accidente de avioneta en Boyacá junto a su equipo de trabajo.

Qué dijo hermana de Yeison Jiménez por homenaje de Bad Bunny

Tan pronto se conocieron las imágenes del espectáculo, múltiples usuarios de Internet se mostraron conmovidos con el gesto; sin embargo, una de las de las respuestas más esperadas era la de las hermanas o la viuda del manzanareño.



A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Heidy Jiménez reposteó dos videos del espectáculo junto a la siguiente descripción:





"Eres el mejor y siempre te has merecido lo mejor, tus colegas te aman y te recuerdan con mucho cariño. Hermanito, aún quisiera guardar la esperanza de que nada de esto es una realidad. Nos dueles cada día con más intensidad", escribió.

La familia del intérprete de 'Vete', 'Hasta la madre' y 'Ni tengo ni necesito' ha hecho lo posible por llevar el duelo de la manera más privada posible. Después del homenaje que le realizaron diferentes exponentes de música popular en el Movistar Arena de Bogotá, la familia decidió llevar las cenizas hasta Manzanares, la ciudad natal del cantante para que admiradores, familiares y gente de su círculo más cercano pudiera despedirlo.

Esta no fue la única reacción que destacó en Internet, pues varios fans e internautas que han quedado conmovidos con la noticia de la muerte del exjurado de 'Yo Me Llamo' han agradecido el gesto que tuvo el cantante de música urbana en el marco de su gira 'Debí Tirar Más Fotos World Tour'.

"Digan lo que quieran, pero esto es RESPETO entre colegas ❤️... Y qué bonito que (gústele a quien le guste) semejante artista de talla internacional tenga semejante gesto ❤️", "La verdad es que no lo sigo, no me gusta él ni su música, pero es increíble el respeto con el que fue y llegó a Colombia", "15 días hoy y pasa esto. 🥺 No supero aún 😢❤️", son algunos de los mensajes que se leen en las plataformas digitales.