Así es un viaje de Jessi Uribe para llegar a un show en un lugar apartado de Colombia

Travesía de Jessi Uribe para llegar a un show, siete horas de trayecto y 24 horas sin dormir

Las cámaras de La Red acompañaron cada segundo de una de las noches de Jessi Uribe y fueron testigos de todo lo que debe pasar un artista para llegar a cantarle a su público.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 24 de ene, 2026
