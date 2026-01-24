Travesía de Jessi Uribe para llegar a un show, siete horas de trayecto y 24 horas sin dormir

La Red llegó hasta Bucaramanga para acompañar a Jessi Uribe en una de esas jornadas que pocas veces ve el público y que hacen parte del día a día de los artistas. Desde su tierra natal, el cantante abrió las puertas para mostrar cómo es una travesía real en carretera con el único objetivo de cumplirle a sus seguidores.

Jessi Uribe en concierto

La noche comenzó sobre las 7:40 p. m., cuando Jessi inició un recorrido de más de 200 kilómetros que incluyó el paso por tres departamentos Santander, Cesar y Bolívar. El trayecto implicó largos tramos de carretera, zonas con poca visibilidad y el cruce en ferry por el río Magdalena, una ruta que exige atención constante y mucha paciencia.



Antes de dejar Bucaramanga, el equipo hizo una parada para comer y recargar energía, ya que les esperaban cerca de cuatro horas de camino. Durante el viaje, Jessi habló con franqueza sobre el desgaste que implica su profesión. Aunque aseguró que ama cantar y que el escenario es su mayor recompensa, reconoció que el cansancio se acumula, especialmente tras fines de semana con múltiples presentaciones y pocas horas de descanso.

El artista confesó que los viajes por carretera le generan nervios y que la oración es una constante antes y durante cada trayecto. Sin embargo, explicó que todo el esfuerzo vale la pena, no solo por el amor del público, sino porque la música le ha permitido cumplir sueños personales y familiares, como darle estabilidad a sus padres, a sus hijos y ayudar a otras personas.

Tras más de siete horas de viaje, Jessi Uribe llegó a Morales, al sur de Bolívar, cerca de las 3:00 de la mañana. Sin importar el agotamiento, subió al escenario y entregó un show de una hora y veinte minutos que puso a vibrar al público. Al amanecer, el equipo emprendió el regreso por la misma ruta. Jessi descansó solo unas horas, ya que su agenda continúa. Su próxima parada será México, donde seguirá llevando su música a nuevos escenarios.

