Leo, del Desafío, da detalles de su exnovia, asegura que lo acosó: “me decía que la maltrataba”

Leo tiene 29 años, nació en Turbo, Antioquia, y su historia está marcada por una infancia que él mismo describe como tranquila y feliz. Creció en un entorno con pocas distracciones tecnológicas, lo que le permitió disfrutar de juegos al aire libre, travesuras y una convivencia cercana con otros niños. Su núcleo familiar estuvo conformado principalmente por su abuela, dos tías, dos primas y su madre, quien trabajaba fuera de casa para garantizar el sustento del hogar.

Lee más: Laura Tobón tiene un nuevo trabajo, habrá polígrafo y retoma su rol de periodista



La figura paterna estuvo ausente durante su crianza, una situación que Leo reconoce como una carencia importante en su proceso de crecimiento. Aunque nunca tuvo una relación cercana con su padre, asegura que esa ausencia influyó en su manera de ver la vida y de buscar referentes a través de la admiración y el respeto hacia otras personas, lo que hoy considera clave en su deseo constante de superación.



Exnovia de Leo, del Desafío

En el ámbito sentimental, Leo inició una relación en el año 2020, en medio de la pandemia. Lo que comenzó como una amistad fue evolucionando hasta convertirse en una relación formal, con proyectos en común. Sin embargo, con el paso del tiempo, especialmente en 2023, la relación se tornó conflictiva, según su relato, las discusiones eran constantes y él era señalado como responsable de los problemas, lo que afectó su estabilidad emocional.

Leo asegura que fue víctima de acoso y manipulación emocional, enfrentando señalamientos y amenazas que lo hicieron dudar de sí mismo. La relación terminó de manera definitiva cuando descubrió que su pareja se presentaba como soltera ante otras personas desde hacía varios meses, situación que provocó la ruptura final.

Lee más: Daniela Toloza relata cómo llegó a pesar 112 kilos por un duelo que no había tratado





En 2025, Leo ingresó al Desafío con la intención de convertir la competencia en un proceso de reconstrucción personal. Para él y su familia, el programa representaba un sueño de infancia. Su mayor objetivo era poder comprarle una casa a los suyos y demostrar que la disciplina física y mental puede transformar la vida. Su lema lo resume todo: el cuerpo es la empresa más importante que se debe cuidar.

Publicidad

No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo.