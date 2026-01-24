Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Se Dice de Mí
Concierto de Bad Bunny
Desafío del Siglo
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Leo, eliminado del Desafío, da detalles de su exnovia, asegura que lo acosó - CaracolTV

Leo, eliminado del Desafío del Siglo junto a Isa, habla de su padre ausente y cuenta una complicada historia con una de sus exparejas, quien le habría sido infiel.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Leo, del Desafío, da detalles de su exnovia, asegura que lo acosó: “me decía que la maltrataba”

Leo, eliminado del Desafío del Siglo, habla de su padre ausente y cuenta una complicada historia con una de sus exparejas, quien además de acusarlo con mentiras, le habría sido infiel.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 24 de ene, 2026
Comparta en:
Thumbnail