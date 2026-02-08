Publicidad

Caída de Shakira en concierto en El Salvador quedó grabada en video

Shakira dejó preocupado al público de su concierto en El Salvador después de caerse al suelo en el escenario mientras se desplazaba, mira el momento exacto del inconveniente, el cual quedó registrado en video.

Shakira protagonizó inesperada caída durante concierto y el momento fue captado en video

Shakira dejó preocupado al público de su concierto por unos instantes después de resultar en el suelo mientras se desplazaba por el escenario, mira el momento exacto del inconveniente.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 8 de feb, 2026
Shakira en un show de su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran' el 12 de marzo de 2025 in Monterrey, México.