Shakira protagonizó inesperada caída durante concierto y el momento fue captado en video

Shakira sigue con su gira ‘Las mujeres ya no lloran’ y se ha convertido en una de las mujeres con uno de los tours más exitosos en la historia reciente de la música. Actualmente, la artista se está presentando en El Salvador, país donde tendrá cinco fechas programadas para deleitar al público que ha respondido masivamente a cada una de sus presentaciones.

Caída de Shakira en concierto

Mientras interpretaba una de sus canciones en su primera presentación, la Barranquillera preocupó a los asistentes al concierto, esto debido a que sufrió una caída inesperada que dejó al público con la boca abierta y por la que tuvo que hacer señas para aclarar que todo estaba bien y que podía continuar.



La barranquillera estaba cantando ‘Si te vas’ cuando su pie derecho se resbaló, provocando que todo su cuerpo terminara en el suelo y que se golpeara la rodilla. A pesar del golpe y del momento de tensión, Shakira se levantó inmediatamente, mientras sus músicos pidieron un aplauso para ella.

Entre la letra del tema y sus gestos, la cantante mencionó: “¡Qué caída!”, pero dio a entender que se encontraba bien y continuó el concierto sin problema alguno, entre los aplausos y los gritos de apoyo de sus seguidores, quienes en redes sociales han manifestado su admiración.

Conciertos de Shakira

Vale la pena mencionar que la barranquillera ha venido al país en varias ocasiones con su gira musical, visitando ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali. Ahora tiene cuatro fechas más en El Salvador y, posteriormente, volverá a México como parte de su agenda.

A finales de marzo, la gira ‘Las mujeres ya no lloran world tour’ llegará a Jordania y posteriormente a los Emiratos Árabes Unidos y a Arabia Saudí, fechas que ya están anunciadas oficialmente en su página web.



Shakira y Bad Bunny en el Super Bowl

Horas antes de la presentación de Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026, Shakira aprovechó sus redes sociales para desearle suerte en su presentación: “Recordando nuestra primera actuación juntos en el Super Bowl 2020 y deseándote, Benito, todo lo mejor esta noche”, escribió.

Recordemos que la colombiana fue elegida para encabezar este mismo evento junto a Jennifer López y que sus invitados fueron Bad Bunny y J Balvin, quienes interpretaron con ellas parte de la presentación frente a millones de personas en todo el mundo.