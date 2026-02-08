Cómo cambia la programación de Caracol hoy por el partido Colombia vs. Venezuela femenino Sub-20

En la tarde de este domingo 8 de febrero, las jugadoras de la Selección Colombia femenina Sub-20 disputarán un importante partido frente a la Selección femenina Sub-20 de Venezuela, en un encuentro que ha generado expectativa entre los aficionados del fútbol femenino.

El compromiso deportivo iniciará a las 4:00 de la tarde, hora Colombia, motivo por el cual la programación habitual de Caracol Televisión sufrirá algunos ajustes puntuales durante la jornada dominical.



Cambios en la programación de Caracol Televisión

Debido a la transmisión del encuentro, el programa La Red reducirá su duración habitual. En esta ocasión, pasará de dos horas a tan solo 30 minutos con la mejor información del entretenimiento nacional e internacional.

El espacio iniciará a las 3:00 p.m. y se extenderá aproximadamente hasta las 3:40 p.m., momento en el que comenzará la previa del partido entre ambas selecciones.

Por otra parte, el programa Expediente Final no será transmitido en esta oportunidad, ya que el partido se desarrollará exactamente en el horario que usualmente ocupa dicho espacio televisivo. En contraste, The Suso’s Show se emitirá con total normalidad, cerrando la jornada sin modificaciones adicionales, y posteriormente no se presentarán más cambios en la parrilla del canal.

Esto significa que los espacios informativos y de análisis nocturnos se mantendrán sin alteraciones. Noticias Caracol en su emisión de las 7:00 p.m. se transmitirá de manera habitual, al igual que Los Informantes, Séptimo Día y Noches de Premier, programas que no se verán afectados por el encuentro deportivo entre las selecciones femeninas Sub-20 de Colombia y Venezuela.

Cabe resaltar que este compromiso hace parte de los partidos determinantes que permiten asegurar uno de los cuatro cupos disponibles para el Mundial Femenino Sub-20, torneo que se disputará en Polonia en septiembre del presente año, lo que le otorga una relevancia especial al encuentro.

