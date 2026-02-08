Publicidad

El domingo 8 de febrero, en California, podremos disfrutar del show de medio tiempo del Super Bowl y con ello se ha dado la especulación de los posibles asistentes que acompañen al boricua.

Bad Bunny en el Super Bowl: crece rumor por posible invitado colombiano

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 8 de feb, 2026
