Bad Bunny en el Super Bowl: crece rumor por posible invitado colombiano

El nombre que más resuena con este rumor es el de J balvin, debido a que, en los últimos meses, junto a Bad Bunny, han sido el tema preferido en el mundo del espectáculo tras su reconciliación, la cual se dio a conocer en un concierto en México, en donde el Boricua estaba presentándose con la gira de“DTMF”.

J balvin estará presente en el Super Bowl

El cantante colombiano ha dejado ver en sus redes sociales que se encuentra en California, ejerciendo como capitán de uno de los equipos de “Flag Fooyball Game”, evento que se da días previos antes del tan inesperado Super Bowl, en donde no solo compiten deportistas sino también artistas internacionales y creadores de contenido.



Así mismo, J Balvin a través de su Instagram anunció que habían quedado campeones del evento. En la fotografía, se puede observar al paisa junto a Ryan Castro y Eladio Carrion, lo que encendió aún más las alarmas de los asistentes, frente a los posibles invitados.

Con este hecho, los seguidores siguen con la ilusión de que J balvin no solo este en el campo para presenciar el partido y el espectáculo de su colega, sino que también pueda subir al escenario y juntos poder marcar un hito total de un show centrado solamente en español.



Artistas latinos que se han presentado en el medio tiempo del SuperBowl

“El conejo malo”, no es el primer cantante latino que ha protagonizado el evento de futbol, el camino hacia este momento ha sido forjado por varias leyendas como Shakira y Jennifer López, quienes estuvieron en el medio tiempo del año 2020; donde Bad Bunny también estuvo presente junto a la barranquillera.

Gloria Estefan, Gustavo Dudamel y Arturo Sandoval, son otros de los artistas que han dejado su paso en el escenario del Super Bowl, tocando salsa,géneros caribeños, jazz, entre otros.

