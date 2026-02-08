¿Bad Bunny recibirá millonario pago por su show de medio tiempo del Super Bowl 2026?

Este 8 de febrero será el día en el que Bad Bunny se presente como show principal del ‘Halftime’ del Super Bowl LX, en el que se enfrentarán los New England Patriots vs. Los Seattle Seahawks. Muchos tienen los ojos sobre el puertorriqueño, quien acaba de ganar el Grammy a Álbum del Año con ‘Debí tirar más fotos’.

Lee más: Bad Bunny le hizo sentido homenaje a Yeison Jiménez en su segundo concierto en Medellín



Cuánto va a ganar Bad Bunny en el Super Bowl

Con el nivel de la presentación, internautas cuestionan cuál es la suma que se llevará el intérprete de ‘Tití me preguntó’ y lo cierto es que la NFL no le paga honorarios a sus invitados, por lo que monetariamente no va a recibir nada.

Sin embargo, la exposición mediática es representativa y el fenómeno habitual es que el catálogo musical del artista crezca después de su show, situación que sí representa dinero para el o los cantantes que aparezcan en el Show de Medio Tiempo.

Adicionalmente, lo que la organización si cubre son los gastos de producción, según El Financiero, en los últimos años estos han sido de entre 10 y 20 millones de dólares.



Publicidad

A qué hora es el show de Bad Bunny en el Super Bowl

Se planea que el encuentro deportivo inicie a las 6:30 p.m., hora Colombia, sin embargo, no hay una hora específica para la salida del puertorriqueño al campo. No obstante, se estima que será entre las 8:00 p.m. y 8:30 p.m.

Publicidad

Por el momento no hay una confirmación oficial de si habrá o no invitados que interpreten junto a Bad Bunny, sin embargo, hay varios rumores que incluso mencionan a colombianos como Shakira o J Balvin que incluso participó en un encuentro previo al juego.

Lee más: Canción exclusiva para Colombia en el concierto de Bad Bunny, te contamos cuál fue

Qué cantará Bad Bunny en el Super Bowl 2026

Pese a que el cantante no ha confirmado cuáles serán las canciones que interpretará, en redes sociales se ha filtrado un posible setlist para el Halftime Show. Según este, algunos de los temas que tendrían que sonar serían ‘Debí tirar más fotos’, ‘Tití me preguntó’, ‘Baile inolvidable’ y clásicos como ‘Safaera’ y ‘Yo perreo sola’.

Por el momento los ojos del mundo están sobre el juego de fútbol americano, no solo por el encuentro deportivo, sino también por lo que pueda suceder en la presentación del puertorriqueño, la cual será la única fecha que tendrá en Estados Unidos.