Cuánta plata sacó Kevyn, campeón del 'Desafío 2024' y eliminado del reality en 2026

Tras su eliminación del 'Desafío del Siglo XXI' junto a Tina, Kevyn concede una entrevista exclusiva en la que habla sobre su paso por el reality y la experiencia vivida en La Ciudad de las Cajas. El competidor queda fuera del programa luego de participar en el Desafío a Muerte, una de las pruebas decisivas del ciclo que define los cupos a la Semifinal.

Cuánta plata sacó Kevyn del ‘Desafío’ 2025

Durante la entrevista, Kevyn confirma que obtuvo un total de 236 millones 445 mil pesos colombianos a lo largo de su participación en el programa. Esta cifra corresponde a los premios acumulados durante las distintas fases del reality, producto de su desempeño en pruebas y dinámicas dentro del juego.



Kevyn llega a esta temporada luego de haber ganado el reality en 2024, lo que lo posiciona como el actual campeón del Desafío. En la conversación explica que su objetivo al regresar al programa es vivir la experiencia de una manera distinta, enfocándose en disfrutar cada etapa como si fuera la primera vez. Desde esta perspectiva, asume su recorrido en la competencia sin centrarse únicamente en el resultado final.





En esta edición del programa, Kevyn conformó dupla con Sofía y posteriormente con Tina. Juntos avanzaron por las distintas fases hasta llegar al Desafío a Muerte previo a la Semifinal. En el Box Negro se enfrentaronn a las parejas integradas por Zambrano y Miryan, Rata y Valentina, y Valkyria y Gio.

Durante la prueba, cada pareja avanzó por estaciones que exigían coordinación y cumplimiento estricto de las reglas. Al finalizar el enfrentamiento, Kevyn y Tina no lograron asegurar su permanencia en el programa y quedaron eliminados, quedándose a poco de alcanzar etapa final del programa.

Además, Kevyn habla sobre los planes que tiene tras su salida del reality. Señala que una parte del dinero obtenido será destinada a ayudar a los habitantes de calle. También menciona una promesa personal relacionada con subir Monserrate de rodillas, esperando no presentar lesiones durante su cumplimiento.

Finalmente, Kevyn expresa sentirse agradecido por haber sido elegido por el público para regresar a la producción. Destaca que este respaldo le permite volver a competir y cerrar su participación en la edición 2025 como dupla de Tina, concluyendo así su paso por el programa.

